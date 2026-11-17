El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) avance en las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y cite a comparecer a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, así como a las demás personas involucradas; el legislador consideró que, después de casi cuatro semanas de que estalló el caso, ya debe haber resultados sobre las denuncias presentadas.

Mier sostuvo que las autoridades deben esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades, sin importar el cargo que hayan ocupado los funcionarios señalados. También llamó a evitar que la controversia desvíe la atención de las tareas que el organismo electoral debe cumplir rumbo al próximo proceso electoral.

Ignacio Mier exige que los involucrados comparezcan ante la FGR

Durante una entrevista con los medios, el senador insistió en que la Fiscalía debe actuar con prontitud y dar seguimiento a las denuncias. A pregunta expresa sobre si Guadalupe Taddei tendría que comparecer, respondió que todas las personas relacionadas con el caso deben ser citadas conforme a las querellas presentadas.

El coordinador de los senadores de @PartidoMorenaMx, @NachoMierV, dijo que es necesario que ya se judicialice el caso de corrupción de Guadalupe Taddei al frente del @INEMexico



Recordó que ya se han presentado diversas denuncias sobre el caso y debe darse una respuesta a lo que… pic.twitter.com/Nlk3VBqHc1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

El legislador también recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra diversas personas y empresas. A esto se suma la decisión unánime del Consejo General del INE de acudir ante las autoridades para que se investiguen los hechos.

¿De qué trata el caso de Guadalupe Taddei en el INE?

El caso gira en torno a presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y a posibles beneficios económicos que habrían recibido personas relacionadas con esas operaciones. La polémica tomó fuerza después de que circularan grabaciones y documentos en los que aparece el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con una empresa que obtuvo contratos del organismo.

En uno de los videos se observa una hoja con cantidades y anotaciones sobre supuestos beneficios económicos derivados de esos contratos.

En el documento aparecen cifras que, sumadas, alcanzarían más de 15 millones de pesos; además, una anotación identificada como “GPE” se relaciona con Guadalupe Taddei y con una cantidad aproximada de 9.3 millones de pesos.

El INE busca mantener sus actividades rumbo a las elecciones

Mier señaló que el organismo debe concentrarse en sus obligaciones electorales mientras las autoridades investigan. Como parte de ese contexto, mencionó que la presidencia en funciones del Consejo General informó que, de más de 190 actividades previstas antes de la jornada electoral, alrededor de 80 ya se habían cumplido.

El senador pidió que la FGR determine si hay elementos para llevar el caso ante un juez; por ahora, la exigencia política es que las denuncias tengan respuesta y que las posibles responsabilidades se establezcan mediante el debido proceso.