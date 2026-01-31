¡El mejor momento para llenar el tanque! Así quedó el precio de la gasolina para este sábado 31 de enero 2026

Consulta el precio de la gasolina HOY sábado 31 de enero. Antes de llenar el tanque, miles de automovilistas en México buscan el precio por litro y dónde pueden pagar más barato por el combustible Magna, Premium o Diésel.

El precio de la gasolina en México presenta variaciones importantes por región, lo que abre una oportunidad clara: elegir dónde cargar para pagar a menor costo. Conocer el precio HOY de la Magna, Premium y Diésel te permite calcular cuánto vas a pagar realmente y decidir si conviene cargar ahora o buscar una opción más barata cerca de tu ruta.

Precio del litro de gasolina en México HOY 31 de enero: así amanecen Magna, Premium y Diésel

Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos



Precio de gasolina Premium por litro: 25.77 pesos



Diésel precio por litro: 26.33 pesos

Gas natural vehicular HOY 31 de enero: precios mínimo, promedio y máximo por litro

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.60 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX HOY 31 de enero: cuánto cuesta llenar el tanque este miércoles

Gasolina Regular: 23.41 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos



Diésel costo por litro: 26.12 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY 31 de enero? Precios actualizados por litro

Gasolina Regular: 23:54 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos



Diésel costo por litro: 25.85 pesos



Precio de la gasolina en Guadalajara HOY 31 de enero: así abrió el costo por litro

Gasolina Regular: 23.68 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.27 pesos



Diésel costo por litro: 26.35 pesos

Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este 31 de enero y cambios del día

Gasolina Regular: 23.59 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.11 pesos



Diésel costo por litro: 26.03 pesos

¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY 31 de enero? Tips para pagar menos por litro

Si el precio de la gasolina te parece alto este sábado 31 de enero, aún hay formas sencillas de gastar menos al cargar combustible y cuidar tu bolsillo: