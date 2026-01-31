¡El mejor momento para llenar el tanque! Así quedó el precio de la gasolina para este sábado 31 de enero 2026
¿Llegó la quincena y quieres gastar tu dinero de la mejor manera? Acá te contamos si es el momento de llenar el tanque; este es el precio de la gasolina hoy.
Consulta el precio de la gasolina HOY sábado 31 de enero. Antes de llenar el tanque, miles de automovilistas en México buscan el precio por litro y dónde pueden pagar más barato por el combustible Magna, Premium o Diésel.
El precio de la gasolina en México presenta variaciones importantes por región, lo que abre una oportunidad clara: elegir dónde cargar para pagar a menor costo. Conocer el precio HOY de la Magna, Premium y Diésel te permite calcular cuánto vas a pagar realmente y decidir si conviene cargar ahora o buscar una opción más barata cerca de tu ruta.
Precio del litro de gasolina en México HOY 31 de enero: así amanecen Magna, Premium y Diésel
- Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.77 pesos
- Diésel precio por litro: 26.33 pesos
Gas natural vehicular HOY 31 de enero: precios mínimo, promedio y máximo por litro
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX HOY 31 de enero: cuánto cuesta llenar el tanque este miércoles
- Gasolina Regular: 23.41 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos
- Diésel costo por litro: 26.12 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY 31 de enero? Precios actualizados por litro
- Gasolina Regular: 23:54 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
Precio de la gasolina en Guadalajara HOY 31 de enero: así abrió el costo por litro
- Gasolina Regular: 23.68 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.27 pesos
- Diésel costo por litro: 26.35 pesos
Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este 31 de enero y cambios del día
- Gasolina Regular: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.11 pesos
- Diésel costo por litro: 26.03 pesos
¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY 31 de enero? Tips para pagar menos por litro
Si el precio de la gasolina te parece alto este sábado 31 de enero, aún hay formas sencillas de gastar menos al cargar combustible y cuidar tu bolsillo:
¡Carga temprano!: El truco está en ir a la gasolinera cuando hace frío (muy temprano). La gasolina está más densa y rinde mejor, evitando que pagues por vapores que se evaporan con el calor.
App como aliada: No adivines dónde está más barato. Usa la app de Profeco para ver el mapa de precios en tiempo real y elige siempre la estación que cuide más tu bolsillo.
- Llantas siempre a punto: Revisa el aire de tus neumáticos seguido. Si están bien inflados, tu auto se esfuerza menos y ahorras hasta un 3% de gasolina. ¡Es un cambio pequeño con un gran ahorro!