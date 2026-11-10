Querétaro no es solo un destino turístico o de inversión. Este estado se ha convertido en un referente nacional de seguridad pública, y los números no mienten.

Desde un centro de operaciones conocido como “Rhino”, elementos de seguridad vigilan las calles de los 18 municipios queretanos. Este complejo, considerado uno de los mejores de Latinoamérica, integra más de 11 mil cámaras conectadas en tiempo real.

Pero la apuesta con Rhino no se detiene ahí, ya que el gobernador Mauricio Kuri ha hecho de la formación policial una prioridad absoluta.

Más de 295 integrantes de la Policía Estatal han recibido capacitación especializada con agencias de seguridad como de Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Hoy el resultado no se cuestiona, pues la estrategia de seguridad no es solo un tema de orden público, sino también una visión a futuro para el crecimiento de la entidad.