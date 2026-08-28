¿Quién es Alejandra Molina, la conductora que acompañará a Jorge Zarza en Hechos Contigo?
Conoce quién es Alejandra Molina, la nueva conductora que acompañará a Jorge Zarza todos los días en Hechos Contigo de Azteca Noticias.
Alejandra Molina se prepara para asumir un nuevo reto dentro de Azteca Noticias, donde acompañará a Jorge Zarza en Hechos Contigo.
La conductora cuenta con una trayectoria de más de una década vinculada a TV Azteca y ha participado en varios espacios informativos de ADN Noticias.
¿Quién es la periodista Alejandra Molina?
Alejandra Molina es una periodista, conductora y analista internacional que forma parte de TV Azteca desde hace más de una década.
Antes de dedicarse al periodismo, estudió Ingeniería Mecánica y trabajó en áreas relacionadas con la industria acerera y petrolera.
En 2010 obtuvo una beca para estudiar actuación y conducción en el CEFAT de TV Azteca, donde se graduó en 2012.
En 2013 comenzó su trayectoria periodística y posteriormente se incorporó a espacios informativos de ADN Noticias, donde ha conducido programas como Es tendencia.
Además de su trabajo frente a las cámaras, Alejandra Molina ha participado como moderadora y entrevistadora en encuentros nacionales e internacionales, así como en coberturas y programas de análisis político. También ha desarrollado contenidos propios en plataformas digitales.
Actualmente, su trayectoria dentro de TV Azteca la coloca como uno de los rostros vinculados con la información y el análisis, y ahora se prepara para acompañar a Jorge Zarza en Hechos Contigo.
Jorge Zarza es un periodista y conductor mexicano reconocido por su estilo de conducción y por su participación en coberturas de temas nacionales e internacionales.
Horario para ver en vivo Hechos Contigo con Jorge Zarza y Alejandra Molina
Prepara tu taza de café y disfruta de Hechos Contigo que se trasmitirá de lunes a viernes, de 5:50 a 7:00 de la mañana, por los canales de Azteca Noticias, con Jorge Zarza y Alejandra Molina al frente.
El espacio buscará acompañar a la audiencia durante las primeras horas del día con información y los principales acontecimientos de México y el mundo.