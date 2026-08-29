¿Quién es Alejandro Villalvazo? El perfil del periodista “sin rodeos” de Hechos Meridiano

Azteca Noticias y ADN viven una nueva etapa de renovación de sus espacios informativos, con una visión enfocada en ofrecer al público más información, libertad y herramientas para entender lo que ocurre en México y tomar sus propias decisiones; dentro de esta transformación, Alejandro Villalvazo regresará a Hechos Meridiano, ahora acompañado nuevamente por Christian Lara.

Villalvazo es uno de los rostros con mayor trayectoria dentro de Fuerza Informativa Azteca (FIA); lleva más de tres décadas dedicado al periodismo y su carrera en televisión lo ha colocado al frente de distintos espacios informativos, incluido Hechos Meridiano, donde volverá a hacer dupla con Christian Lara .

¿Quién es Alejandro Villalvazo?

Nacido el 6 de agosto de 1970 en la Ciudad de México, Alejandro Villalvazo estudió Ciencias de la Comunicación en la FES Acatlán de la UNAM; su acercamiento al periodismo estuvo influido por su hermana, mientras que durante su adolescencia también tuvo una fuerte afición por el futbol.

Su carrera comenzó en 1989, cuando empezó a adquirir experiencia en televisión. Ocho años después recibió el Premio Nacional de Periodismo, reconocimiento que forma parte de una trayectoria de más de 30 años en radio y televisión.

En 2007 llegó a TV Azteca y posteriormente pasó por Info 7 y Hechos AM; en 2011 se incorporó a Hechos Meridiano, espacio que ha conducido durante años.

Su estilo combina información, análisis y un sentido del humor que también forma parte de sus transmisiones; fuera del trabajo disfruta leer, practicar deporte, ver series y acudir al cine, además de mantener su afición por el futbol y Cruz Azul.

¿Cómo ver a Alejandro Villavazo en vivo en Hechos Meridiano?

La nueva etapa de Hechos Meridiano comenzará el 31 de agosto, cuando Alejandro Villalvazo y Christian Lara vuelvan a compartir la conducción del espacio . La emisión podrá seguirse en televisión y también mediante las plataformas digitales de Azteca Noticias, para que el público pueda elegir la forma que le resulte más cómoda.

¿Dónde verlo?



Televisión abierta: Azteca Uno, canal 1.1.

Televisión de paga: sistemas de cable o satélite que incluyan Azteca Uno.

Sitio oficial: transmisión en vivo de Fuerza Informativa Azteca

YouTube: canal oficial de Azteca Noticias.

Facebook y TikTok: contenidos y actualizaciones del noticiero.

Horario: lunes a viernes, de 14:00 a 15:00 horas, a partir del 31 de agosto.