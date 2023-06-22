¿Quién es el actual gobernador de Puebla y cuándo termina su mandato?

Desde el 2011, el gobierno de Puebla ha tenido múltiples cambios y como muestra, al menos siete personas han pasado al poder en los últimos cinco años, entre gobiernos interinos, tragedias y muertes, el actual gobernador, Sergio Salomón, apunta a concluir el bastión que dejó Miguel Barbosa tras su muerte en diciembre 2022.

Sergio Salomón, oriundo de Tepeaca, Puebla, es licenciado en Derecho, en 1986 se afilió a un partido político y desde ese momento trabajó como secretario del Consejo Administrativo de la Cruz Roja Mexicana, diputado local y presidente municipal.

¿Cuándo sale Sergio Salomón Céspedes del gobierno de Puebla?

Sergio Salomón Céspedes Peregrina se convirtió en gobernador de Puebla tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta, por lo que su mandato terminará el 13 de diciembre del 2024; previo a situarse en las altas esferas políticas, se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Puebla y coordinador de la bancada de Morena.

Previo a la muerte de Barbosa Huerta, el “musculo” político de Salomón Céspedes lo situaba como uno de las posibles “corcholatas” para sustituir al exmandatario; sin embargo, ésta oportunidad le llegó de manera imprevista tras sufrir un infarto.

¿Quiénes han sido los últimos gobernadores de Puebla ?

La historia política de Puebla ha tenido una intensa actividad en los últimos tiempos, pues en cinco años han tenido 8 gobernadores, entre los que destaca Miguel Barbosa, quien murió a finales del 2022 a raíz de un infarto cerebral, estos son los gobernadores de Puebla desde el 2011:



Rafael Moreno Valle (2011- 2017).

Antonio Gali (2017- 2018).

Martha Érika Alonso (Comenzó en el 2018; sólo duró 10 días en el cargo tras morir en un accidente aéreo).

Jesús Rodríguez Almeida (Interino de 2018-2019).

Guillermo Pacheco Pulido (2019 al 31 de julio del mismo año).

Miguel Barbosa (2019-2022).

Ana Lucía Hill (2022).

Sergio Salomón (Actual gobernador de Puebla).

🇲🇽 En #PalacioNacional, coincidí con compañeras y compañeros gobernadores, tras una reunión con el Presidente @lopezobrador_ e integrantes de su Gabinete. Estamos listos para celebrar y participar en el quinto aniversario del triunfo del pueblo, el próximo 1 de julio. #4T… pic.twitter.com/JJvRV2JBrR — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) June 21, 2023

¿Cuál es la sede del poder ejecutivo en Puebla?

Uno de los lugares más icónicos de Puebla es la Casa Aguayo, pues es la sede del poder ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación del Estado, ahí se toman las decisiones más importantes para los ciudadanos poblanos.

La historia del lugar se remonta a 1644 cuando una persona identificada como Juan Martínez de Aguayo compró el inmueble, tras ese momento distintos personajes de la política mexicana transitaron sus pasillos, uno de ellos, Venustiano Carranza, quien lo utilizó como cuartel militar; actualmente se ubica en Avenida 14 Ote No. 1204, Centro Histórico, Puebla de Zaragoza.