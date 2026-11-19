Un nuevo golpe contra una célula criminal vinculada a “Los Mayos” se registró en Sinaloa, luego de que autoridades federales detuvieran a Irvin Eduardo “N” alias “El Pagador” o “El 17” señalado como líder de un grupo delictivo autodenominado Fuerzas Especiales Avendaño.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo se realizó en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, mediante una acción coordinada entre distintas instituciones de seguridad.

Además del presunto líder criminal, otras cinco personas fueron detenidas, entre ellas quien sería el jefe operativo y logístico de esta organización.

¿Quién es “El Pagador” y por qué lo detuvieron?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, Irvin Eduardo “N” es identificado como el líder de una célula criminal conocida como Fuerzas Especiales Avendaño, grupo que estaría relacionado con “Los Mayos”.

Las autoridades también vinculan a esta organización con actividades delictivas de alto impacto, entre ellas homicidios, secuestros y la operación de laboratorios clandestinos en Chiapas.

Entre los hechos que presuntamente se le atribuyen se encuentra el homicidio de 19 personas en La Concordia, así como el ataque contra una familia en Culiacán, donde murieron dos menores de edad.

También se investiga su posible relación con el asesinato de Adal Peña, alias “El Tata”, y con el homicidio de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Aseguran armas, droga y equipo de comunicación

Durante las acciones realizadas en Mocorito, las autoridades también aseguraron distintos objetos presuntamente relacionados con las actividades del grupo criminal.

Entre lo decomisado se encuentran:

Tres armas largas.

Cargadores y cartuchos.

Medio kilogramo de cristal.

Ocho kilogramos de cocaína.

Quince radios de comunicación.

Finalmente, García Harfuch señaló que esta acción forma parte de los trabajos coordinados de las instituciones federales para fortalecer la seguridad en Sinaloa.