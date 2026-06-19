¿Quién es la princesa Hisako de Japón que ha llegado a Monterrey? Así funciona hoy en día la monarquía imperial nipona

La princesa imperial Hisako de Takamado de Japón llegó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo un estricto e institucional protocolo de seguridad. Aunque la Casa Imperial mantiene su agenda bajo reserva por motivos de confidencialidad y diplomacia, se confirmó que el motivo principal de su visita al norte de México es asistir el próximo sábado al histórico partido número 1,000 en la historia de las justas mundialistas de fútbol, donde la selección de Japón se enfrentará a su similar de Túnez.

Además de su asistencia al evento deportivo, la integrante de la familia imperial asiática cumplirá con una serie de actividades de carácter cultural y diplomático con autoridades estatales y representantes de la comunidad japonesa en la entidad.

Un honor ser recibido por su Alteza Imperial, la princesa Hisako de Takamado de Japón.



Como se los adelanté ayer, este es un día muy importante para la relación diplomática entre Nuevo León y Japón, porque fuimos recibidos en el Palacio de Akasaka por su Alteza Imperial. Nos… pic.twitter.com/NLLSROQnYb — Samuel García (@samuel_garcias) April 6, 2026

¿Quién es la princesa Hisako de Takamado?

A diferencia de otras figuras de la realeza global que suelen acaparar los tabloides por escándalos personales, Hisako de Takamado es reconocida internacionalmente por su sólida trayectoria académica, su perfil diplomático de muy alto nivel y su conexión con el deporte y las artes:

Nació en Tokio en 1953 como Hisako Tottori, proviene de una familia de empresarios de élite. Estudió Arqueología y Antropología en el Girton College de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y posee un doctorado en Artes por la Universidad de Osaka. Habla de forma fluida japonés, inglés y francés.

Es viuda del fallecido príncipe Norihito Takamado (primo hermano del actual emperador emérito Akihito). Tras la muerte de su esposo en 2002, Hisako se convirtió en presidente de honor de la Asociación de Fútbol de Japón. En un hecho histórico, fue la primera integrante de la familia imperial en visitar Rusia desde la Revolución de 1917, con el único fin de apoyar a su selección nacional en el Mundial de 2018.

Es una fotógrafa de aves reconocida internacionalmente y ha publicado libros infantiles, lo que le ha valido el respeto de la sociedad japonesa como una de las integrantes más activas y cercanas a la población de la corte.

¡La monarquía japonesa es la más antigua del mundo!

También conocida formalmente como el Trono del Crisantemo, tiene más de 2,600 años de historia, ¿sabías esto sobre la monarquía japonesa?

El Emperador no tiene apellido ni pasaporte

El actual emperador de Japón, Naruhito, y los miembros de su familia directa no tienen un apellido familiar, solo nombres propios y títulos (como Takamado o Akishino). Al ser considerados símbolos del Estado, no poseen documentos de identidad civiles, cuentas bancarias comunes ni pasaportes convencionales; en sus viajes internacionales utilizan documentos diplomáticos especiales expedidos directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sólo los hombres pueden ocupar el trono

La Ley de la Casa Imperial de 1947 prohíbe de forma estricta que las mujeres accedan al trono. Esto ha generado una crisis de sucesión en las últimas décadas debido a la escasez de varones en la dinastía. Actualmente, el único heredero joven disponible es el príncipe Hisahito, de 19 años.

Las mujeres pierden su estatus real por amor

Si una princesa japonesa decide casarse con un ciudadano común (un plebeyo), las leyes de la corte la obligan a renunciar a todos sus títulos nobiliarios, sus privilegios y su pertenencia a la familia imperial, convirtiéndose en una ciudadana común con obligaciones fiscales ordinarias. Dos de las tres hijas de la propia princesa Hisako (Noriko y Ayako) perdieron su estatus imperial al casarse con plebeyos en 2014 y 2018, respectivamente.

La presencia de la princesa Hisako en tierras regiomontanas sincroniza un toque de distinción y protocolo internacional a la agenda local a una fecha histórica en el calendario deportivo del estado. Con el partido número 1,000 de los mundiales a la vuelta de la esquina y la calidez que caracteriza a Nuevo León, Monterrey se convierte por unos días en el epicentro donde la milenaria tradición del Trono del Crisantemo se encuentra con la pasión del deporte.