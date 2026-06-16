Monterrey bajo el agua; rescatan a dos personas tras intensas lluvias e inundaciones

Las fuertes lluvias del día de hoy dejaron daños en gran parte de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Calles convertidas en ríos, vehículos atrapados, viviendas inundadas y personas rescatadas marcaron la jornada de este lunes.

Uno de los puntos más afectados fue Cumbres Platino, donde la fuerza de la corriente arrastró al menos tres vehículos, el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Cuáles fueron las afectaciones por las lluvias en Monterrey?

Los reportes de emergencia se multiplicaron en distintos municipios del área metropolitana.

El saldo preliminar dejó:



Dos personas rescatadas tras ser arrastradas por corrientes de agua.

28 viviendas con ingreso de agua.

16 vehículos varados en zonas inundadas.

22 árboles caídos

13 cortocircuitos.

Nueve reportes de cables colgando.

Cuatro postes dañados o a punto de caer.

Las colonias de García poniente, San Bernabé y La Alianza concentraron parte de las afectaciones en viviendas. Además usuarios compartieron imágenes y videos de acumulación de agua en los accesos de la estación Talleres del Metro.

Aunque no se reportó una suspensión general del servicio, las condiciones generaron complicaciones para cientos de pasajeros que intentaban ingresar o salir de la terminal durante la tormenta.

⚠️ Usuarios en redes sociales reportaron afectaciones en la estación Talleres del Metro de Monterrey, presuntamente derivadas de las lluvias registradas en el área metropolitana.



De acuerdo con los reportes, se observa acumulación de agua y complicaciones en el acceso, situación… pic.twitter.com/zMLYaWtShP — INFO7MTY (@info7mty) June 15, 2026

¿Qué calles fueron cerradas por las inundaciones en Monterrey?

Las autoridades implementaron cierres preventivos en varios cruces considerados de riesgo debido al aumento del nivel del agua. Entre los puntos afectados están:

Fidel Velázquez y Copán.

Canal de Aztlán y Ocaso.

Cumbres Platino.

José López Portillo y Juárez.

Además, se registraron encharcamientos importantes en zonas del oriente, poniente, sur y centro de la metrópoli.

🌧️🚨 Las intensas lluvias en #Monterrey dejaron severos encharcamientos en Cumbres Platino, donde tres vehículos fueron arrastrados por la corriente.



Autoridades atienden la emergencia y llaman a extremar precauciones. pic.twitter.com/zlbShqh4oa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

¿Por qué cancelaron el FIFA Fan Festival en Monterrey?

Las condiciones meteorológicas también impactaron las actividades recreativas programadas para este lunes. Como medida preventiva y para evitar riesgos a los asistentes, los organizadores confirmaron la cancelación del FIFA Fan Festival de Monterrey el cual forma parte de las actividades programadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La decisión se tomó mientras continuaban las labores de atención a emergencias derivadas de las lluvias. Se espera que debido al ciclón tropical, mañana continúen las lluvias, por lo que se desconce si suspendan el Fan Fest nuevamente.

