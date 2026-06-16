Momentos de terror en San Pedro: Camioneta queda colgando en estacionamiento de complejo exclusivo | VIDEO

Una escena que pareciera sacada de una película de acción, sorprendió a los residentes de uno de los sectores más exclusivos de Nuevo León, esto luego de que una camioneta quedó literalmente colgando en el estacionamiento de un exclusivo complejo de San Pedro Garza García.

El conducgtor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un barandal en un accidente ocurrido durante la pasada noche. Apesar de lo aparatoso del siniestro, las autoridades, informaron que el conductor sobrevivió y que únicamente sufrió de lesiones menores.

¿Donde ocurrió el accidente con la camioneta colgada en San Pedro?

Este siniestro se registró alrededor de las nueve de la noche, en el sótano de la Torre Saqqara, un exclusivo complejo residencial ubicado sobre la avenida José Vasconcelos y San Agustín, en la colonia Jardines de campestre.

De acuerdo con los primeros reportes del conductor, que fue identificado como Alejandro, de 26 años, perdió el control de la camioneta por causas que aún se investigan. El vehículo se impactó contra el barandal de seguridad y posteriormente quedó parcialmente suspendido en el vacío, generando momentos de tensión entre los vecinos y personal del inmueble.

¡Impresionante accidente en #NuevoLeón!



El conductor de un vehículo perdió el control y cayó desde al menos tres pisos de altura en una torre de departamentos ubicada en San Pedro Garza García.



A pesar de lo aparatoso de la caída, tras salir disparado hacia la orilla del… pic.twitter.com/Lf87ZhRTS5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Después de recibir el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil de San Pedro acuderion al lugar para atender la situación, Los rescatistas efectuaron maniobras especialidades para poner a salvo al conductor y posterior,emte la extracción de la camioneta, utilizando equipo de cuerdas y herramientas de aseguramiento.

Las labores se prolongaron durante varios minutos debido al riesgo que representaba la camioneta colgando y a la necesidad de evitar una caída mayor que pudiera afectar la estructura del estacionamiento.

Cayo de al menos 3 pisos: ¿Cuál es el estado de salud del conductor?

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron la atención médica inmediata para el joven conductor que presentó golpes y lesiones menores,. pero que fue trasladado a un hospital privado para una valoración más detallada y así descartar posibles afectaciones internas de fuerte impacto. Las autoridades confirmaron que su vida no corre peligro.

Hasta el momento Protección Civil informó que las causas exactas del percance continúan bajo investigación. Las autoridades buscan determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, exceso a velocidad o una distracción al volante o alguna otra circunstancia.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en espacios reducidos como un estacionamiento y accesod vehiculares