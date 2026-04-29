Se acabaron las maletas rotas: Aerolínea de Japón prueba robots para manejar equipaje

Los viajeros en avión se enfrentan a uno de los temores más clásicos: ¿qué pasará con mi equipaje documentado? ¿Servirá la etiqueta de “frágil” para que no lo maltraten? Mi maleta saldrá rota a la hora de recogerla en el aeropuerto. En Japón, una aerolínea decidió poner fin a esas quejas y comenzó una prueba con robots humanoides.

Cómo funcionan los robots humanoides en el Aeropuerto de Haneda

Japan Airlines (JAL) iniciará una prueba de dos años de duración, en la cual usará a estos robots en labores de manejo de equipaje y hasta de limpieza de las cabinas de sus aviones, según anunció la compañía nipona en un comunicado.

Estas pruebas comenzarán en mayo de 2026 en el Aeropuerto de Tokio Haneda, con labores como carga y descarga de contenedores, transporte de equipaje y manipulación de sistemas de sujeción de carga, los cuales son los trabajos más físicos del personal operativo en rampa, donde JAL emplea a 4 mil trabajadores.

Japan Airlines will trial humanoid robots for baggage handling and aircraft cleaning at Tokyo's Haneda Airport starting in May, citing workforce shortages and rising tourist numbers pic.twitter.com/XJ9ImcN3UO — Reuters (@Reuters) April 29, 2026

IA y robótica: la solución de Japón ante la falta de personal aeroportuario

El robot que se va a utilizar para esta prueba es fabricado por GMO AI & Robotics en China, equipado con sensores avanzados y sistemas de inteligencia artificial, lo que le permite operar de forma segura con trabajadores y aviones.

A diferencia de otros robots, estos modelos están diseñados para poder ser empleados en entornos dinámicos y complejos como las rampas de los aeropuertos y, además, permiten ser introducidos sin hacer cambios en las instalaciones o aviones.

¿Por qué Japón está automatizando el manejo de equipaje en 2026?

La industria aérea japonesa se enfrenta actualmente al doble desafío de una plantilla envejecida y cada vez menor, y a una mayor carga de trabajo derivada del fuerte aumento del número de turistas que llegan al país, según declaró JAL en un comunicado de prensa sobre la iniciativa.

Japón registró cifras récord de turistas en febrero, con 3.46 millones de viajeros que visitaron el país, un 6.4 por ciento más que en febrero de 2025, según la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO).