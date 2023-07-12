Rikkie Valerie Kolle, la primera mujer trans que se corona como Miss Países Bajos 2023

Rikkie Valerie Kolle es una mujer trans que hizo historia al coronarse como Miss Países Bajos 2023 por primera vez en la historia del concurso de belleza. En los 94 años que se ha realizado, nunca había participado una mujer trans.

Kolle, de 22 años, considerada la mujer más bella de Países Bajos, participará en Miss Universo a finales de este año. Si gana el concurso, será la primera mujer transgénero en la historia en reclamar el título del certamen.

“Y sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa”, fue el discurso que Rikkie Valerie Kolle después de que anunciaron que ella era la ganadora del concurso Miss Países Bajos 2023.

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En entrevista con la agencia de noticias Reuters, Kolle dijo que estaba emocionada por haber sido seleccionada para Miss Universo y que "no podía esperar a esa aventura". Pero también habló sobre el dolor de recibir correos de odio todos los días porque es transgénero.

Primera mujer trans que se corona como Miss Países Bajos 2023 recibe mensajes de odio

La alegría del triunfo de Kolle se ha visto empañada por los mensajes de odio que ha recibido de decenas de internautas, quienes no están conformes con que ella haya ganado y vaya a representar a su país en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

Sin embargo, esos comentarios negativos no la hacen olvidar cuál es su objetivo: llegar a Miss Universo y coronarse como la mujer más bella del mundo.

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Kolle dijo que la reacción violenta fue una "llamada de atención", que refleja otro lado de la sociedad en los Países Bajos. "Me concentro en las cosas buenas que se me presentan", agregó.

"Sí, en mi Instagram DM (mensajes directos) todos los días recibo amenazas. Es realmente difícil de leer, pero puedo posponerlo y concentrarme en las cosas buenas que están sucediendo y las reacciones encantadoras que recibí, como mi comunidad queer y todo lo que lo necesita. Pero sí, es muy pesado a veces".

Con información de Reuters