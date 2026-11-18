La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este miércoles 18 de noviembre la lista de los aspirantes para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 2026-2029.

Tras diversas protestas de estudiantes, por primera vez en la historia de la Politécnico, los alumnos participarán en una consulta institucional para la selección de perfiles de quienes aspiran a ser el próximo director o directora.

Lista de los aspirantes a la dirección del IPN en diciembre de 2026

La lista se integra por 80 personas, entre ellas 22 mujeres y 58 hombres, quienes superaron la primera etapa del proceso para elegir al titular de la Dirección General.

Quien resulte elegido sucederá a Arturo Reyes Sandoval, cuyo periodo al frente del Politécnico Nacional concluirá en diciembre de 2026.

Entre los nombres figuran:

Mario Alberto Rodriguez Casas , quien en 2017 fue director del Politécnico; cargo que ocupó hasta 2020.

, quien en 2017 fue director del Politécnico; cargo que ocupó hasta 2020. Octavio Paredes , científico mexicano que fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

, científico mexicano que fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. María del Pilar Monserrat Pérez Hernández, presidenta del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN.

presidenta del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN. María Teresa Alonso Rasgado, quien fue distinguida con la Presea “Lázaro Cárdenas” en 2019.

Candidatos a ser el director del IPN LIsta de los aspirantes a la titularidad del IPN.

¿Cómo se elegirá al nuevo director del IPN?

El nuevo director del IPN se elegirá primero mediante una consulta de la comunidad politécnica, pero es importante aclarar que esto no equivale a una elección directa, ya que la designación corresponderá a la presidenta de México.

La comunidad seleccionará seis perfiles, tres mujeres y tres hombres, donde en la última fase el Gobierno de México elegirá de esos 6.

Proceso paso a paso

Registro de aspirantes: se realizó del 2 al 6 de noviembre de 2026.

Revisión de requisitos: la SEP revisó documentos y publicó el 18 de noviembre la lista de aspirantes elegibles.

Difusión de propuestas: del 18 al 24 de noviembre se publicarán las semblanzas y propuestas de los candidatos.

Consulta del IPN: del 25 al 27 de noviembre, estudiantes, docentes y trabajadores votarán mediante una plataforma electrónica.

Resultados: el 1 de diciembre se darán a conocer los seis perfiles con mayor respaldo y se enviarán a la presidenta.