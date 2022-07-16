¿Quiénes son los 5 fugitivos más buscados por el FBI?

El FBI cuenta con una lista con los nombres de quienes son los criminales más buscados en Estados Unidos, lista donde se encontraba el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quinetero, y quien recientemente fue capturado por la Marina de México.

El FBI ofreció por Caro Quintero una de las mayores recompensas para dar con su paradero; sin embargo, no es el único por el que las autoridades estadounidenses ofrecen una alta suma de dinero.

¿Quiénes son los más buscados por el FBI?

En la lista publicada por el FBI sobre quiénes son los más buscados en Estados Unidos se encuentran varios fugitivos hispanos, la mayoría por delitos de asesinato.

Jason Derek Brown

Se encuentra en la lista de los más buscados desde noviembre del 2004, cuando presuntamente disparó y mató al guardia de un vehículo blindado afuera de una sala de cine.

El FBI ofrece una recompensa de 200 mil dólares por su captura.

Case Update: FBI Ten Most Wanted Fugitive Rafael Caro-Quintero has been arrested in Mexico. Help the #FBI locate the other dangerous fugitives wanted on the List: https://t.co/aaf7lqVtLn pic.twitter.com/Hq5BiUhApP — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) July 16, 2022

Ruja Ignatova

La mujer de origen alemán se encuentra entre los más buscados del FBI acusada de participar en un esquema de fraude a gran escala, desde 2014. Se le acusa de defraudar a inversionistas en todo el mundo.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares a quien dé información de su paradero.

Arnoldo Jiménez

Es buscado por el FBI por presuntamente matar a su esposa en mayo de 2012. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el hombre apuñaló a su pareja en un Maserati negro y luego arrastró su cuerpo hasta la tina de baño en su casa.

El FBI ofrece hasta 100 mil dólares por su captura.

Alexis Flores

Se encuentra en la lista de los más buscados por participar en el secuestro y asesinato de una niña de cinco años en Filadelfia. La menor desapareció en julio de 2020 y fue hallada estrangulada en un departamento en agosto del mismo año.

To commemorate the 50th anniversary of Women Special Agents in the @FBI our current female agents gathered for a photo outside @FBINewYork HQ. Diversity makes us stronger and enables us to serve our city more effectively. #WomenWearTheBadge pic.twitter.com/HjEaavvePb — FBI New York (@NewYorkFBI) July 13, 2022

El FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares por él.

José Rodolfo Villarreal-Hernández

El sujeto es conocido como “El Gato” y es buscado por dirigir a personas para rastrear y asesinar a un hombre en Texas.

El FBI ofrece por él una recompensa de un millón de dólares.

Rafael Caro Quintero

En la misma lista se encontraba Rafel Caro Quintero, a quien buscaban en Estados Unidos por el asesinato de un agente especial de la DEA.

El FBI ofrecía hasta 20 millones de dólares.

