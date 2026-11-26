La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, lanzó fuertes críticas contra Morena y sus gobiernos, a quienes responsabilizó de afectar la estabilidad económica y democrática de México.

Durante sus declaraciones, Viggiano calificó como preocupante el rumbo político nacional y cuestionó que el partido gobernante mantenga una narrativa en la que responsabiliza a administraciones anteriores de los problemas actuales.

La priista consideró que México cuenta con fortalezas económicas y sociales que no deberían ponerse en riesgo.

En ese sentido, recordó que el país ocupa un lugar entre las principales economías del mundo, por lo que calificó como penoso que, desde su perspectiva, se esté debilitando su sistema democrático.

Carolina Viggiano cuestiona la concentración de poder de Morena

Uno de los principales señalamientos de la senadora fue la manera en que Morena mantiene su posición política. Viggiano afirmó que el partido obtuvo el control del poder de forma facciosa y espuria, y rechazó que sus resultados lo conviertan en una fuerza invencible.

Como argumento, mencionó los procesos electorales recientes en Veracruz, Durango y Coahuila, que, de acuerdo con su interpretación, muestran que Morena también enfrenta límites en las urnas.

Asimismo, cuestionó que el gobierno continúe responsabilizando a figuras y administraciones del pasado, como los expresidentes o antiguos funcionarios, por las dificultades que enfrenta México.

Acusa al gobierno de pagar encuestas con dinero público

Otro de los puntos que abordó Carolina Viggiano fue la publicación de encuestas que muestran altos niveles de aceptación hacia el gobierno. La senadora acusó que estos ejercicios se pagan con recursos públicos y los calificó como una estrategia para proyectar una imagen favorable de Morena ante la ciudadanía.

“Las pagamos nosotros, las pagan con el dinero de los ciudadanos para que engañen a los ciudadanos”, expresó al cuestionar el origen de los recursos utilizados para estos estudios.

La legisladora insistió en que la percepción de respaldo social no debe confundirse con la ausencia de oposición o de competencia política.