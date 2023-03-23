Inicia el Ramadán, mes de ayuno para el mundo musulmán

Musulmanes de todo el mundo dieron la bienvenida al mes del ayuno musulmán, el Ramadán. Al que se une toda la comunidad en un mes de oración y reflexión. Este año la conmemoración del Ramadán se realiza lejos de las preocupaciones por la pandemia de Covid-19.

El presidente Biden se unió a la comunidad musulmana

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, marcaron el miércoles el inicio del mes de ayuno musulmán del Ramadán, deseando a los musulmanes de todo el mundo "Ramadan Kareem". "Hoy, Jill y yo extendemos nuestros mejores deseos a las comunidades musulmanas de todo el país y del mundo al comenzar el mes sagrado islámico del Ramadán, un tiempo de ayuno, renovación, caridad, adoración y crecimiento", dijo Biden en un comunicado. El presidente dijo que Estados Unidos reafirma su apoyo a las comunidades musulmanas que sufren penurias y devastación.

Jill and I wish Muslim communities here at home and around the world a blessed and prosperous month.



Ramadan Kareem! pic.twitter.com/YAC2eHXePa — President Biden (@POTUS) March 22, 2023

"Especialmente hoy, recordamos el derecho humano universal a practicar, orar y predicar nuestras religiones de manera pacífica y abierta. Y junto con nuestros socios, Estados Unidos se solidariza con los musulmanes que continúan enfrentando la opresión, en lugares de la República Popular China. , Rohingya en Birmania (Myanmar) y otras comunidades musulmanas que enfrentan persecución en todo el mundo", dijo.

“A mis compatriotas estadounidenses que siguen el Ramadán y a los musulmanes de todo el mundo: Ramadan Kareem, les deseamos un Ramadán bendecido y pacífico”, dijo Biden.

¿Qué tiene prohibido los musulmanes en el Ramadán?

Durante este periodo que concluye el 21 o 22 de abril, los musulmanes deben evitar comer alimentos, beber agua, fumar y tener relaciones sexuales, cada día entre el amanecer y el atardecer.

Durante este mes de ayuno , los musulmanes saludan diciendo Ramadán Mubarak y Ramadán Kareem. Ramadán Mubarak es el que se usa más comúnmente y significa tener un 'Bendito Ramadán mientras Ramadán Kareem se usa para expresar que los deseos de que el Ramadán sea generoso con las personas, lo que para algunos sigifica las bediciones que otorga Alá.

¿Cuál es el significado del Ramadán?

Se cree que el Ramadán es una época de intensa espiritualidad cuando los creyentes están rodeados de ángeles, las puertas del cielo están abiertas y las bendiciones y la misericordia de Alá son abundantes. El ayuno, que se lleva a cabo desde el amanecer hasta el anochecer durante el Ramadán, es uno de los Cinco Pilares (deberes religiosos fundamentales) del Islam. Es un tiempo de autoexamen y de mayor devoción religiosa y algunos hacen promesas de mejorar sus vidas.

Los musulmanes de todo el mundo ayunan durante diferentes horas. El ayuno más largo tendrá lugar en la ciudad de Nuuk en Groenlandia con 15 horas y 21 minutos, seguida de la capital de Islandia, Reykjavik, con 15 horas y 16 minutos, la capital de Finlandia, Helsinki, con 15 horas y un minuto, Estocolmo y Glasgow con casi 15 horas.