¡Cuidado! Advierten arrestos por invadir cancha para abrazar a Messi en Rayados vs. Miami

¡Sin piedad! El Club de Fútbol Monterrey lanzó una advertencia de arresto para aquellos que pretendan invadir la cancha durante el Rayados vs. Miami, principalmente con el objetivo de abrazar a Messi.

Este miércoles 10 de abril 2024, los Rayados de Monterrey enfrentarán en casa al Inter Miami del astro argentino del fútbol, Lionel Messi, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf-2024.

🚨¡Atención, Afición!🚨



Hagamos nuestro partido desde la tribuna. 🙌🏼 Demostremos que somos la mejor Afición #EnLaVidaYEnLaCancha.💙

¡No te arriesgues! Arrestos por invadir cancha y abrazar a Messi en Rayados vs. Miami

En un mensaje publicado a través de la red social “X”, antes Twitter, el Club de Fútbol Monterrey señaló que:”Toda persona que acceda al terreno de juego de forma ilegal será arrestada y expulsada de todos los estadios de la Liga MX”. En el mensaje dirigido a su afición, Rayados de Monterrey invitó a que “Hagamos nuestro partido desde la tribuna. Demostremos que somos la mejor Afición”, acompañado del hashtag:“EnVidaYEnLaCancha”.

Everardo Valdez, director de Relaciones Institucionales y Medios en Club de Futbol Monterrey Rayados señaló a los medios locales que:"Si alguien ingresa al terreno de juego de manera ilegal va a ser arrestada de inmediato y va a ser castigada de todos los estadios de la liga mexicana”.

Esta sanción sería impuesta para cualquier espontáneo que irrumpa en la cancha con la finalidad no solo de acercarse a Messi, sino de también velar por la seguridad del resto de las estrellas del Inter Miami: Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets, entre otros.

🎶𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐲, 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧🎶



¡Que sepan que salimos a ganar!🫵🏼🔥

¡Cuida la cancha! Arrestarán a quienes traten de abrazar a Messi en el Rayados vs. Miami

Cabe señalar que en los casos de las personas que sean menores de edad, la sanción recaería en sus tutores legales y para esto se contará con la presencia de la Agencia de Ministerio Público especializado en adolescentes y menores para que se pueda proceder conforme a la ley.

El aviso de “advertencia”, tiene como objetivo el disuadir las intenciones de los “pseudoaficionados” acerca de invadir la cancha de juego principalmente con la intención de acercarse a abrazar a Messi quien este miércoles se presenta para su primer partido oficial en México.

¿Cómo va la lesión de Messi de cara al Rayados vs. Miami?

El astro argentino del fútbol no jugó durante el partido de ida Inter Miami vs. Monterrey en esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024; de hecho su presencia en el juego de vuelta de este miércoles en la noche, no ha sido confirmada por Gerardo Martino, director técnico del Inter Miami.

Respecto de la evolución de la lesión de Messi, el entrenador argentino y ex director técnico de la Selección de México, señaló que “va quedando atrás… Leo se sintió bien de haber jugado 45 minutos el fin de semana”.