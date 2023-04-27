ET, ¿eres tú?; Realizan la primera llamada de celular desde el espacio

Un grupo de empresas especializadas en telecomunicaciones informaron que realizaron la primera llamada de teléfono celular originada desde el espacio exterior y que fue contestada en la Tierra.

La compañía AST SpaceMobile diseña tecnología satelital para conectar diversas comunidades a través de la telefonía móvil de banda ancha. Dicha empresa anunció el 25 de abril de 2023 que pudo completar de forma exitosa la primera llamada de voz de dos vías, a través del espacio directamente a teléfonos inteligentes sin modificación alguna.

El logro tecnológico es debido al satélite BlueWalker 3, localizado en una órbita baja y que está diseñado para conectar vía celular a teléfonos en la tierra. La llamada fue realizada desde la comunidad de Midland, Texas, en los Estados Unidos, hasta un teléfono en Japón.

Este enlace telefónico logró ser concretado gracias al operador nipón de telefonía Rakuten, así como al espectro controlado por AT&T en la Unión Americana. Ingenieros de ambas empresa, así como de la compañía Vodafone participaron en la preparación y la prueba de la primera llamada de voz realizada con esta tecnología.

Además de las llamadas de prueba, los especialistas realizaron otros ejercicios con diversos dispositivos para realizar la conexión con la señal y con el fin de confirmar que podrían tener velocidades de conexión de 4G, LTE y 5G.

Heads up! We’ve made the world's first space-based cellular voice calls directly to everyday, unmodified smartphones. Thanks to @ATT, @RakutenGroup, @VodafoneGroup and other testing partners for helping #ASTSpaceMobile make history. Read more here: https://t.co/i0kn4K1YeY pic.twitter.com/egfeKhlzYY — AST SpaceMobile (@AST_SpaceMobile) April 25, 2023

¿Cuándo se hizo la primera llamada por celular en la historia?

El 3 de abril de 1973 ocurrió la primera llamada por celular realizada por Martin Cooper, vicepresidente y director de Innovación de la empresa Motorola, cuando llamó a Joel Engel, investigador en jefe de los Laboratorios Bell de AT&T. Al decir que esa se trataba de la primera “llamada realizada desde un teléfono móvil personal”, sólo recibió silencio del otro lado de la bocina.

En ese entonces, el primer prototipo llamado DynaTAC pesaba 2 kilogramos y tenía una batería que duraba sólo media hora, mientras que debía recargarse en casi 10 horas. Esto representaba una ventaja ante los primeros teléfonos portátiles diseñados para ser instalados en automóviles, los cuales tenían un peso superior a los 30 kilogramos.

