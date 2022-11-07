AMLO critica a oposición por marcha en contra de Reforma Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la oposición puede manifestarse, luego de la convocatoria para el próximo domingo para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la Reforma Electoral que se analiza en el Congreso.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que son ambiciosos de poder quienes promueven marcha contra Reforma Electoral para este domingo. pic.twitter.com/4kDbNALLDN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que quienes lideran el movimiento que convocó a la movilización son sus opositores, a quienes acusó de saquear al país.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que hay personas que no están bien informadas y que son aspiracionistas participarán en movilización contra Reforma Electoral pic.twitter.com/ObLr6Z0kaD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

“Cómo no van a ser corruptos, rateros, si los que impulsan este movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo al país en los últimos 36 años. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos para elecciones, es el país que gasta más en organización de elecciones habiendo tantas necesidades”, dijo.

Para la movilización, prevista para el domingo, pidió a sus simpatizantes no caer en provocaciones de la oposición, a quien le garantiza su ejercicio a disentir y manifestarse.

“Hago un llamado a todos los ciudadanos y a los que simpatizan con el movimiento de transformación que se queden en sus casas que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó a sus simpatizantes a evitar provocaciones durante movilización contra Reforma Electoral pic.twitter.com/romUM3bhGs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

AMLO exhibe contrato de seguro médico del presidente del INE

El Presidente rechazó que la Reforma Electoral busque instaurar una dictadura o porque busque la reelección, o destruir al INE, aseguró que busca ser consecuente y reveló que solo busca quitar privilegios como los gastos millonarios de los consejeros,

“¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el Presidente? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, para tres años, por cerca de 300 millones de pesos”, dijo.

#EnLaMañanera | Sin dar más detalles, el presidente @lopezobrador_ reveló que el presidente del #INE Lorenzo Córdova, contrató un seguro médico que estaría vigente hasta después de que deje su cargo pic.twitter.com/MOuiU8mIi7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

AMLO insistió en que la Reforma Electoral busca, entre otras modificaciones, recortar el número de diputados y senadores, que sean electos por la ciudadanía y no sean plurinominales.

“¿Por qué se oponen a que en vez de 500 diputados se tengan 300 y que nada más los diputados y senadores sean elegidos por el pueblo, que no haya diputados plurinominales, de lista que suelen ser los ayudantes de los políticos, de los partidos, sus familiares”, cuestionó.

El mandatario negó que busque ahorcar al INE, por el recorte de 4 mil 475 millones perfilado en el Presupuesto 2023.