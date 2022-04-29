Refugiados de Ucrania expuestos a sufrir abusos

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el ataque perpetrado el jueves sobre Kiev, capital de Ucrania, en plena visita del secretario general de la ONU, António Guterres, y ha asegurado que lanzó misiles de "alta precisión" sobre objetivos supuestamente militares. Temor por abuso de refugiados.

Rescatistas ucranianos recuperaron un cuerpo de debajo de los escombros de un edificio en kiev que fue alcanzado por un misil.

Radio liberty dijo que el cuerpo era el de Vira Hyrych, una productora de la organización de noticias, que había trabajado en su oficina de Kiev desde febrero de 2018. Hyrych vivía en el edificio que fue atacado.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, ha denunciado este viernes que la "bárbara invasión" militar de Rusia, que este jueves volvió a atacar la capital ucraniana con cohetes, ha causado ya más de cien muertos en la ciudad. "Kiev continúa bajo el fuego enemigo.

Rusia lanza misiles desde submarino en el mar Negro

La tripulación de un submarino diésel-eléctrico de la Flota del mar Negro lanzó una salva de misiles de crucero Kalibr contra la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en su cuenta de Telegram.

Desde dentro del mar sale disparado un misil hacia el cielo. De acuerdo con la agencia rusa Interfax, es la primera vez que el Ministerio de Defensa menciona el uso de un submarino para atacar objetivos militares ucranianos. Hasta el momento solo había informado del empleo de fragatas, aviones y sistemas de misiles.

Las autoridades de Rusia han denunciado este viernes un ataque con proyectiles de mortero contra un puesto en la provincia de Kursk, situada en la frontera con Ucrania, suceso que se ha saldado sin víctimas.

Aumenta el número de niños muertos por bombardeos de Rusia

Las autoridades de Ucrania han elevado este viernes a 219 el número de niños muertos y a 398 los heridos desde el inicio de la guerra con Rusia, desencadenada el 24 de febrero por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Las pérdidas de combate de los militares rusos al 29 de abril ascienden a unas 23 mil personas según afirma el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania vía Facebook.

De acuerdo con estos datos, Rusia ha perdido 986 tanques, 2,418 vehículos blindados de combate, 435 sistemas de artillería, 151 lanzacohetes múltiples, 73 unidades de defensa aérea, 189 aviones, 155 helicópteros, 1.695 vehículos de motor, 8 buques/lanchas, 76 camiones cisterna de combustible, 229 UAV tácticos y operativos, 31 unidades de equipo especial y 4 sistemas de lanzamiento de misiles móviles.

Refugiados expuestos a sufrir abusos

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este viernes de que miles de refugiados ucranianos corren el riesgo de sufrir abusos como "violencia, explotación y tráfico de personas" tras su llegada a Polonia dada la "falta de protección básica".

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) ha solicitado este viernes 514 millones de dólares con el fin de asistir a los ucranios que han tenido que dejar sus hogares a causa de la invasión rusa, incluidos 7.7 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados en otros países.

La agencia de Naciones Unidas planea ayudar con este fondo a 10 millones de personas, incluidos ocho millones en el interior de Ucrania y otros dos millones que han dejado el país, según ha destacado la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Los Países Bajos reabren su embajada en Kiev este viernes, después de cerrarla pocos días después de que Ucrania fuera invadida por Rusia el 24 de febrero.

La economía rusa se contraerá entre un 8 % y un 10 % este año debido las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su campaña militar en Ucrania, lo que supone la peor caída del PIB ruso desde 1994, cuando el PIB del país se contrajo un 12,7 %.

El Kremlin ha definido este viernes como una "expropiación" la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la utilización de activos incautados a autoridades y oligarcas rusos para ayudar a Ucrania.

