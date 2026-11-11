Regina Torné: Así fue la trayectoria de la actriz de “Como agua para chocolate” que murió a los 82 años

La muerte de Regina Torné, a los 82 años, deja una trayectoria ligada al cine y a la televisión mexicana. La actriz alcanzó reconocimiento por su participación en la película “Como agua para chocolate”. Conoce quién fue, cuáles fueron sus trabajos más destacados y cómo se desarrolló su carrera artística.

Las cinco participaciones más representativas de Regina Torné

Regina Torné, originaria de Villahermosa, Tabasco, debutó en el cine con Despedida de soltera, estrenada en 1966 y protagonizada por Arturo de Córdova.

De acuerdo con la ficha biográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), durante esa etapa también participó en películas como Pacto diabólico y Tiempo y destino.

Despedida de soltera (1966): Esta película marcó su debut cinematográfico. La producción representó el inicio de su recorrido en la pantalla grande, después de que comenzara a abrirse camino en el medio artístico. Pacto diabólico (1969): Fue una de las producciones que formaron parte de sus primeros años en el cine mexicano. El IMCINE la identifica entre los trabajos recordados de la actriz durante esa etapa de su carrera. Tiempo y destino (1976): Esta película compartió créditos con Marco Antonio Muñíz. La producción también figura entre los trabajos destacados de Regina Torné en la ficha biográfica delinstituto. Como agua para chocolate (1992): Uno de los papeles más importantes de su carrera llegó con esta película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Su participación en televisión: Entre sus participaciones más recordadas se encuentra su trabajo en El Chavo del 8.

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Murió a los 82 años la primera actriz Regina Torné.



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La interpretación de Mamá Elena en Como agua para chocolate quedó entre los trabajos más reconocidos de Regina Torné. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas registra su premio como Mejor Actriz por esta producción en 1992.

Muere Regina Torné a los 82 años

La tarde de este 11 de noviembre se dio a conocer la muerte de la actriz Regina Torné a los 82 años. Hasta el momento no se tiene más detalles sobre su muerte.