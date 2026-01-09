Inicia el registro obligatorio de celulares en México: esta es la fecha límite para vincular tu CURP

El 2026 empezó con muchos cambios y uno de ellos es el registro obligatorio de celulares al padrón nacional de telefonía, para que cada línea esté asociada a una persona física o moral en México.

A partir de ahora, todos los números deben estar vinculados a una CURP y una identificación oficial, siguiendo los lineamientos oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). En caso de no realizar este trámite, tu celular no podrá realizar ni recibir llamadas.

Fecha límite para realizar el registro de tu línea telefónica

¡No te confíes! Todos los usuarios tienen desde el 9 de enero y hasta el 30 de junio de 2026 para completar el registro de su línea telefónica.

A partir del 1 de julio de 2026, todas las líneas que no estén vinculadas con la CURP y una identificación oficial serán suspendidas de manera automática.

Es decir, no podrán realizar llamadas, enviar mensajes ni utilizar datos móviles. Únicamente se podrán efectuar llamadas a números de emergencia como el 911, así como a los números *111 y *264.

A pesar de la suspensión del servicio, los usuarios deberán seguir pagando su plan o los servicios contratados, lo que se convierte en una pérdida de dinero.

¿Tienes dudas sobre el proceso de #VinculaciónDeLíneasMóviles? 🤔



¡Checa esta info! 👇👇



¿Cuándo?🗓️

A partir del 9 de enero



¿Cómo?🙀

Presencial 👉Ve al centro de atención de tu operador.

En línea👉Recibirás un enlace a la Plataforma de Gestión, donde podrás realizar el alta… pic.twitter.com/MUFpekt8jE — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 7, 2026

¿Cómo registrar mi celular con mi CURP en México?

La vinculación de tu línea al padrón de celulares puede hacerse de dos formas: presencial o en línea, sin importar la compañía telefónica a la que pertenezcas.



Modalidad presencial : Solo tienes que acudir a cualquier módulo de atención de tu compañía telefónica con la identificación oficial vigente (INE) y tu CURP.

: Solo tienes que acudir a cualquier módulo de atención de tu compañía telefónica con la identificación oficial vigente (INE) y tu CURP. Modalidad en línea: Algunos usuarios recibirán un SMS con un enlace para iniciar el proceso. Verifica que sí sea la página oficial.

Una vez dentro del portal, deberás:



Ingresar tus datos personales Subir tu CURP y tu identificación oficial, (INE o pasaporte) en PDF Tomarte una selfie como prueba de vida

Solo tendrás tres intentos para completar el proceso. Si fallas, podrás hacerlo después mediante un código QR que habilitará tu compañía telefónica o acudir directamente a un centro de atención.

La buena noticia es que cada persona física puede registrar hasta 10 líneas, incluyendo la de menores de edad.

¿Puedo recuperar mi línea si no cumplo con el registro?

La medida nace con el fin de combatir las llamadas de extorsión, por lo que prácticamente es obligatorio que tu celular quede vinculado a una persona física o moral.

La buena noticia es que, en caso de no realizar el trámite a tiempo, el usuario aún podrá acudir de forma presencial con su operadora.

Sin embargo, esta opción solo será válida si el número telefónico continúa disponible. Si la línea ya fue reasignada a otra persona, la tarjeta SIM quedará inhabilitada.