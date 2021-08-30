Rehenes, disparos y hasta explosivos en robo múltiple en Brasil

Un grupo de ladrones fuertemente armados atracaron al menos tres sucursales bancarias de la ciudad de Araçatuba. El robo múltiple en Brasil provocó la muerte de al menos tres personas, según reportó un funcionario de seguridad de alto rango.

Comando armado toma ciudad de 200 mil habitantes para robar sus bancos en Brasil

Los hampones atracaron tres bancos en Araçatuba, una pequeña ciudad brasileña en done tomaron rehenes mientras huían, dejaron un rastro de artefactos explosivos, además de que dispararon a la policía en un asalto que provocó la muerte de al menos tres personas.

Más de 20 hombres fuertemente armados utilizaron al menos diez vehículos para perpetrar el ataque, señaló Álvaro Camilo, secretario ejecutivo de la policía militar de Sao Paulo.

Más de 350 policías fueron desplegados por toda la ciudad, mientras que fueron apoyados por dos helicópteros para localizar a los atacantes.

URGENTE - MADRUGADA DE TERROR EM ARAÇATUBA

Quadrilha ataca agência bancária e faz moradores de reféns. Pelo menos uma pessoa morreu. Um policial do BAEP foi alvejado. PM orienta que moradores não saiam de casa, pois explosivos estão espalhados pela cidade. pic.twitter.com/mcctKsUzf8 — Capitão Derrite (@capitaoderrite) August 30, 2021

Los ladrones dejaron trampas explosivas por toda la ciudad

En un comunicado, la Policía Militar de Brasil señaló que durante su escape, los criminales se llevaron rehenes y hasta quemaron autos, dejando un rastro de trampas explosivas prácticamente por toda la ciudad.

Ante la situación, autoridades instaron a las personas a que no salieran de sus casas hasta que los expertos hayan encontrado y desactivado los explosivos.

Álvaro Camilo, también señaló que hubo dos tiroteos con la policía y tres personas fallecieron. Dos de las víctimas eran residentes locales, mientras que uno de los presuntos agresores también resultó muerto.

Robo de película en Brasil🇧🇷.

Un comando de 50 personas tomó el control de Araçatuba, una ciudad de 200.000 hab. Robaron varias sucursales bancarias, bloquearon carreteras, colocaron explosivos en varios puntos, drones monitearon todo y usaron a rehenes como escudos humanos. pic.twitter.com/jNcPk4jnSY — NIPORWIFI © (@niporwifi) August 30, 2021

Cabe señalar que el banco afectado, una sucursal de Banco do Brasilen Araçatuba, era depósito para almacenar efectivo, algo de lo que los funcionarios estatales no estaban al tanto.

Expertos estiman que un programa de asistencia social para ayudar a los brasileños más pobres en medio de la contingencia sanitaria, ha alentado a los ladrones a planificar golpes audaces en tranquilas ciudades regionales donde las sucursales bancarias reciben más efectivo.

Dos de los atacantes fueron arrestados, mientras que un transeúnte que resultó herido por una explosión, le tuvieron que amputar una de sus piernas.

Este robo de película efectuado en Araçatuba, ciudad de 200 mil habitantes en el estado de Sao Paulo, es el más reciente de una serie de atracos que son cada vez más violentos en contra de los bancos en Brasil.