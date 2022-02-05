La reina Isabel celebra su 70 aniversario en el trono de Inglaterra

La reina Isabel II cumple una década más en el trono de Inglaterra, y este sábado inició las celebraciones de su 70 aniversario al frente del país, en su residencia de Sandringham. El festejo inició esta mañana, partiendo un pastel horneado para la ocasión por una residente de la zona local.

Mientras cortaba el pastel, la reina Isabel II escuchó la canción de felicitaciones, la cual estuvo interpretada por una banda de conciertos. Además, la monarca de 95 años, es la primera en celebrar un jubileo al frente de Reino Unido.

El Palacio de Buckingham informó que entre los invitados que celebran el 70 aniversario de la reina Isabel al frente de Inglaterra, se encontraba Angela Wood.

La reina Isabel II conmemorará el "Día de la Adhesión" en privado, como es habitual, pues siempre ha considerado que no es algo para celelbrar considerarlo algo a celebrar. Pero habrá cuatro días de actos nacionales para conmemorar su Jubileo de Platino en junio.

|Reuters

La reina Isabel II superó a Victoria como la soberana que más tiempo reinó en Gran Bretaña, en una línea que se remonta al rey normando Guillermo I y su conquista de Inglaterra en 1066.

¿Cómo se convirtió en Monarca la reina Isabel II?

La reina Isabel, de 95 años, se convirtió en la monarca de Gran Bretaña y de más de una docena de otros reinos, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, mientras se encontraba en Kenia en una gira internacional.

Irónicamente, la reina Isabel no estaba destinada a ser monarca al nacer, y se convirtió en reina sólo porque su tío Eduardo VIII abdicó para estar con Wallis Simpson, una mujer divorciada estadounidense, a quien la familia real rechazó.

Últimamente, se le ha visto poco en público a la reina Isabel desde que el pasado mes de octubre pasó una noche en el hospital por una dolencia no especificada y luego los médicos le ordenaron reposo, sin embargo siguió desempeñando sus funciones desde el palacio.