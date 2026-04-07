¡Alerta en Tabasco! Reportan fuga de gas en la Refinería Olmeca
Una fuga de gas en la Refinería Olmeca alertó a las y los ciudadanos de Tabasco; hasta el momento las autoridades no han dado una declaración al respecto.
¡Última hora! Se reporta una intensa fuga de gas en las instalaciones de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles respecto al tema.
En un video que circula en redes sociales, se puede ser una intensa niebla en las instalaciones de la refinaría.
Información en desarrollo...
🚨 De nuevo Dos Bocas— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 7, 2026
Reportan fuga en la refinería Olmeca pic.twitter.com/Y7SA4Z8kGX