La alerta llegó a través de redes sociales. Vecinos denunciaron que un perro vivía en malas condiciones en la azotea de una casa en Oaxaca de Juárez. Cuando las autoridades revisaron el lugar encontraron a Cauchito, un perro de tres años que presentaba bajo peso por falta de cuidados.

El animal fue rescatado y ahora tendrá una oportunidad de recuperarse y encontrar un nuevo hogar. Por el caso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una investigación por probable maltrato animal.

¿Dónde rescataron a Cauchito y qué encontraron las autoridades?

El perro se encontraba en la azotea de un domicilio de la colonia Loma Linda, cerca del Ejido Guadalupe Victoria, en Oaxaca de Juárez.

Después de que vecinos difundieron el caso en redes sociales y pidieron ayuda, personal de la Unidad de Maltrato Animal de la Fiscalía acudió al inmueble para verificar las condiciones en las que vivía el perro.

Durante la intervención, los agentes se entrevistaron con la propietaria de la vivienda y, como medida de protección, trasladaron a Cauchito a Servicios Periciales.

*=FISCALÍA INFORMA=* *Fiscalía de Oaxaca rescata a canino “Cauchito” e inicia investigación por probable maltrato animal* La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Unidad de Maltrato Animal, rescató a un canino de tres años de edad, de nombre “Cauchito”, que se encontraba en estado de abandono en la azotea de un domicilio de la colonia Loma Linda, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Por estos hechos se inició la carpeta de investigación 26225/FVCE/OAXACA/2026 por el delito de maltrato animal. La intervención se dio a raíz de una publicación en redes sociales. En ella, vecinos de la comunidad pidieron ayuda para un perro que estaba en malas condiciones en un inmueble cercano al Ejido Guadalupe Victoria, de la capital. Al conocer el reporte, el grupo multidisciplinario de la Unidad de Maltrato Animal acudió al lugar, se entrevistó con la propietaria del inmueble para verificar la situación del animal. Como una medida de protección, “Cauchito” fue rescatado para enseguida trasladarlo a Servicios Periciales, donde lo valoró un perito médico veterinario, quien determinó que presenta bajo peso a causa del descuido humano. Una vez atendido, el canino quedará bajo el resguardo de la organización “Patitas felices”, dedicada a la protección animal, para garantizar los cuidados necesarios para recuperarse y sea puesto en adopción. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso con la protección y el bienestar animal. Hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad o abandono, para que se investigue y se sancione conforme a la ley. — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 20, 2026

Ahí, un médico veterinario realizó una valoración y determinó que el perro presentaba bajo peso debido al descuido humano.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación 26225/FVCE/OAXACA/2026 para indagar los hechos.

¿Qué pasará con Cauchito después de su rescate?

Después de recibir atención veterinaria, Cauchito quedará bajo el resguardo de la organización Patitas Felices, que se encargará de brindarle los cuidados necesarios para su recuperación.

La intención es que, una vez que mejore su estado de salud, pueda ser puesto en adopción y encuentre una familia que le proporcione un entorno seguro.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación para determinar si existió responsabilidad penal por las condiciones en las que se encontraba el animal.

¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal en Oaxaca?

El abandono y el descuido de un animal también pueden tener consecuencias legales. El artículo 419 del Código Penal de Oaxaca establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien cometa maltrato animal.

La legislación considera maltrato causar dolor, lesiones o afectaciones a la salud de un animal. También incluye privarlo de alimento, descuidar su higiene, no atender su salud o mantenerlo encerrado en condiciones que pongan en riesgo su bienestar.

Las sanciones pueden aumentar hasta en una mitad cuando existen lesiones permanentes, actos de crueldad o cuando el responsable graba y difunde las agresiones. Además, quien resulte responsable pierde los derechos sobre los animales que tenía bajo su custodia.

En el caso de Cauchito, la Fiscalía deberá reunir los elementos necesarios para determinar si hubo un delito y quién sería responsable.