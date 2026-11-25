Rescatan a cuatro tigres de Bengala, entre ellos dos cachorros, y cuatro pavorreales del estacionamiento de un antro en Mazatlán, Sinaloa. Los animales fueron trasladados al santuario Ostok y se encuentran en buenas condiciones de salud.

Encuentran tigres de Bengala y pavorreales en el estacionamiento de un antro en Mazatlán

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un inmueble que operaba como un antro de la colonia Francisco I. Madero, Mazatlán.

De acuerdo con las autoridades, durante las labores de prevención, los elementos de la Guardia Nacional (GN) recibieron una denuncia ciudadana en la que se reportaba que se escuchaban rugidos de felinos, por lo que se trasladaron al domicilio reportado.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, escucharon fuertes rugidos, así como sonidos de aves, por lo que resguardaron el lugar.

Rescatan a cuatro tigres de Bengala, entre ellos dos cachorros, y cuatro pavorreales del estacionamiento de un inmueble que operaba como antro en Mazatlán, Sinaloa.



Los animales fueron trasladados al santuario Ostok y se encuentran en buenas condiciones de salud.



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En el lugar, aseguraron cuatro felinos, cuatro pavorreales, cinco vehículos, un remolque y el inmueble. Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, quien continúa con la indagatoria correspondiente por el delito contra la biodiversidad.

De la Central de Abasto a Naucalpan: el nuevo hogar temporal de la cría de tigre de bengala blanco

El pasado 12 de agosto mientras la cachorra viajaba como copiloto en un vehículo particular dentro de la Central de Abasto, quedando bajo el resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras su resguardo, señalaron que el animal estaba acostumbrada a convivir con seres humanos; sin embargo, presentó algunos episodios de estrés, principalmente durante el traslado desde Iztapalapa hasta las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco.

El tigre de bengala sigue siendo una de las especies más emblemáticas y a la vez más amenazadas del planeta. Aunque se estima que actualmente existen estre 2,00 y 2,500 ejemplares en el mundo salvaje, varios miles más viven en zoológicos y reservas privadas alrededor del mundo, lo que refleja una población fragmentada y dependiente en gran medida de la conservación humana.