Una mujer originaria de Texas y sus tres hijas menores de edad fueron resguardadas por autoridades en el municipio de Tiquicheo, Michoacán, luego de denunciar presuntos episodios de violencia familiar y privación de la libertad por parte de su pareja.

La intervención ocurrió tras una solicitud de apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México. La mujer, quien llevaba ocho meses viviendo en la zona con su pareja, confirmó a los agentes que había solicitado ayuda consular para salir del domicilio y regresar a su país con las niñas. Después de un operativo en el que participaron la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil, las cuatro fueron trasladadas al Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), en Morelia, donde reciben atención médica, psicológica y jurídica. Además, se realizan los trámites necesarios para gestionar su retorno seguro a Estados Unidos mediante la representación consular.

¿Dónde reciben atención la mujer estadounidense y sus hijas?

Las cuatro fueron llevadas a las instalaciones del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, en Morelia, donde reciben acompañamiento especializado mientras avanzan las diligencias correspondientes.

⚠️ Resguardamos sanas y salvas a una ciudadana estadounidense y a sus tres hijas, presuntas víctimas de violencia familiar y privación de la libertad, durante un operativo interinstitucional en Tiquicheo. ➡️ https://t.co/BbzEOddcLE https://t.co/cPRqZB7a0I — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 13, 2026

¿Cómo ocurrió el rescate en Tiquicheo, Michoacán?

El operativo se realizó con personal de las fiscalías regionales de Huetamo y Morelia, la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, el Grupo Especial de Reacción (KERI), Defensa y Guardia Civil.

Tras establecer contacto con la mujer y confirmar su intención de abandonar el domicilio, las autoridades activaron los protocolos de protección con perspectiva de género y atención al interés superior de la niñez.

El siguiente paso será concretar la canalización y repatriación segura de la mujer y sus tres hijas.