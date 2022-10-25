Por cumplir reto “Chop Chop Slide”, joven se corta la cara

En redes sociales se volvió viral un reto llamado "Chop chop slide", en el que las personas simulan acuchillar algo, pero un video en específico llamó la atención de los internautas por el inesperado y peligroso final, pues una joven se cortó la cara con un cuchillo.

La usuaria en TikTok @haleigh.dawn intentó hacer el reto “Chop Chop Slide”, que consiste en simular acuchillar algo mientras de fondo suena el tema de Insane Clown Posse.

En el video de 11 segundos, se vio a la joven cantando al ritmo de la canción, de pronto tomó un cuchillo y comenzó a agitarlo de arriba a abajo, pero en uno de los movimientos el filo le pegó en la cara.

Logró el objetivo, se hizo viral 😂😂😂🤣



pic.twitter.com/mz4208ilGq — El Renacido (@RenaSuspendido) October 25, 2022

De inmediato comenzó a salirle sangre de la ceja izquierda, se llevó las manos al rostro para cubrir su cara, pero al ver que no paraba de salir la sangre, la joven tiktokera concluyó el video.

Cabe destacar que otros usuarios que han realizado el reto "Chop chop slide" utilizan otros objetos menos peligrosos, algunos incluso solo hace el moviemiento con la mano.

Los retos virales más peligrosos en redes sociales

En redes sociales han circulado varios videos de retos peligrosos que han causado lesiones graves a los jóvenes que los realizan, incluso, algunos hasta han perdido la vida en un intento por conseguir “likes” o “views”.

Uno de los restos más populares y peligrosos es el llamado “blackout”, que causó la muerte de dos menores de edad y dejó a otro con muerte cerebral en su intento por realizarlo.

El reto “blackout” consiste en aguantar la respiración el máximo tiempo posible para después contar la experiencia. Los jóvenes que intentaron este reto normalmente se ayudaban con objetos como cordones o cinturones para cortar la respiración.

Uno más, que también dejó muertos fue el llamado reto “rompecráneos”, que consiste en que tres personas brinca al mismo tiempo, pero las dos personas de los extremos hacen una zancadilla en el aire

Consiste en que tres personas saltan a la vez, pero las en los extremos golpean el pie del que está en medio mientras salta para que caiga al suelo, ocasionando que se golpee en la cabeza.

