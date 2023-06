ENTREVISTA | “Decidí quedarme en Morena y pase lo que pase aquí estaré": Ricardo Monreal

En entrevista exclusiva con Fuerza Informativa Azteca (FIA), el Legislador Ricardo Monreal adelantó que este viernes 16 de junio de 2023 pedirá licencia como Senador de Morena, todo para poder participar en el proceso de elección del candidato de su partido a la presidencia de México.

El legislador morenista señaló que “Monreal es real” y aunque acepta que todos los candidatos tienen méritos, aseguró que la experiencia política acumulada le asiste y que esto lo deja por encima de cualquiera de sus “contrincantes” debido a que tiene una mayor experiencia.

El Senador Ricardo Monreal aseguró que sí confía en el proceso de elección del Comité de Encuestas de Morena y que por eso es que ahora sí decidió participar: “Si voy a inscribirme porque son cinco encuestas, una hora del partido y cuatro externas, que espero sean las mejores encuestadores que hayan tenido menor error de cálculo en el levantamiento de los mismos estudios demoscópicos” y que respecto de la pregunta en la encuesta, Monreal dijo que: “hay un comité de evaluación científica y técnica que nos van a proponer como quedaría”.

Monreal confirmó reunión con AMLO después de dos años de no hacerlo

Ricardo Monreal confirmó su reunión del pasado jueves con el Presidente AMLO, luego de dos años de no reunirse y dijo que lo vio “como siempre lo he sentido, sincero como un demócrata en los que me aseguró que él no iba a participar de favoritismo o de inclinación de su gobierno en favor de alguien”.

Respecto de la unión en Morena, Monreal señaló que: “Es muy importante que los gobernadores, los líderes de las cámaras los presidentes municipales, los secretarios de Estado o los secretarios de Estado de las entidades federativas tengan escrupuloso cuidado y no se meta en el proceso para que no distorsión en la voluntad popular, es de decir creemos que la gente debe decidir”.

El Legislador Monreal también aseguró que: “A partir del lunes 18 se arranca el proceso formal”, mismo que comenzará en la tarde desde el jardín de la madre que se encuentra a un costado del Senado.

Ricardo Monreal comenzó la mudanza de su oficina en el Senado

Ricardo Monreal comenzó su mudanza en el Senado de la República, el prominente Morenista confirmó ser devoto del Santo Niño de Atocha y que su fé nunca la ha ocultado: “Soy católico y trato de ser buen católico, quizás no lo logre siempre pero si, ya empecé la mudanza para iniciar esta nueva etapa”.

“Sí vale la pena por el país”: Monreal respecto dejar su puesto en el Senado

Ricardo Monreal agregó que: “Hoy por la mañana me preguntaban si valdría la pena dejar mi puesto de líder de la mayoría del presidente de la junta de Comisión política de senador y les dije yo en una respuesta categórica si vale la pena por el país”.

Monreal finalizó la entrevista luego de confirmar que “no voy a separarme, ni a divorciarme, yo ya decidí quedarme en Morena y pase lo que pase aquí estaré y ayudaré a que Morena pueda ratificar su triunfo en el 2024”.

El Senador Ricardo Monreal se dijo fiel en toda la extensión de la palabra: “Soy fiel, tengo 37 años de casado con mi esposa, 26 años siguiendo a Andrés Manuel en su movimiento y 42 años en el servicio público, así es qué ya decidí mantenerme hasta el final en este movimiento”.