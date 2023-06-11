AMLO visita Puebla para supervisar la aplicación de Programas para el Bienestar

Este domingo 11 de junio AMLO acudió a Puebla para supervisar los avances de los programas para el Bienestar con motivo de sus giras por la región huasteca del país.

Con motivo de supervisar el avance de diversos proyectos de infraestructura, obras de ampliación y reunión con los gobernadores de estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus viajes en vuelos comerciales para su gira de este fin de semana por la Huasteca de San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.

El gobernador de puebla Sergio Salomón Céspedes y AMLO anuncian que trabajarán en unidad

El evento presidido por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de este domingo se realizo con el fin de realizar una evaluación de los Programas para el Bienestar así como para convocar a mantener la unidad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el recinto ferial del municipio de Huauchinango, AMLO aseguró que el gobierno federal seguirá apoyando al estado y al mandatario estatal, Sergio Salomón en todos los rubros para que continué el progreso en favor de las y los ciudadanos huastecos.

Durante la visita del presidente a Puebla, el gobernador llamó al pueblo a cerrar filas en torno a una unidad plural y consciente, y lo describió como un símbolo de cambio y de transformación real de la vida activa y pública de México.

🇲🇽➡️ En #Puebla, estamos acelerando a tope para que la transformación siga avanzando.



Hoy acompañé al Presidente @lopezobrador_ en nuestro bello municipio de #Huauchinango para dar seguimiento a los programas de @bienestarmx y abonar a la ruta de combate a la desigualdad.… pic.twitter.com/MSpVETmxsP — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) June 11, 2023

AMLO señala avances en los programas para el bienestar en el municipio de Huauchinango

Durante su intervención, AMLO destacó los avances en materia de los programas de bienestar en el estado de puebla, tales como:



624 jóvenes en el municipio de Huauchinango inscritos en el programa "Jóvenes construyendo el Futuro".

877 jóvenes que reciben una beca de 5,150 pesos bimestrales para estudiar en el nivel universitario .

5,132 alumnos del municipio de Huauchinango que cursen el nivel medio superior cuentan con beca.

7,866 familias que reciben una beca para sus hijos que estudien en preescolar, primaria y secundaria.

151 escuelas en el municipio por parte del programa "La escuela es nuestra".

Apoyo a la pensión de adultos mayores.

1524 niñas, niñas y adolescentes en Huauchinango que reciben una pensión por discapacidad.

492 niñas y niños de madres solteras que reciben una beca.

Algunos de los funcionarios presentes en el evento de este domingo 11 de junio en puebla, eran los siguientes:



La secretaria de bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya.

La secretaria del Medio ambiente y recursos naturales, María Luisa Albores González.

El secretario de Agricultura y desarrollo rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

El coordinador general de programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

Así mismo, el secretario de la Defensa nacional Luis Cresencio Sandoval, quien también asistió al evento mencionó que la SEDENA le brinda el apoyo total a los programas para el bienestar del pueblo de México e informó que son 2,171 las sucursales del Banco del Bienestar funcionando a lo largo de la república.