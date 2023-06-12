Ricardo Monreal solicitará licencia como senador este viernes

El legislador Ricardo Monreal adelantó que este viernes 16 de junio pedirá licencia como Senador de Morena, esto para participar en el proceso de elección del canditado de su partido a la presidencia de México.

"Me voy a retirar el viernes. Voy a presentar la renuncia a los dos puestos directivos, que son órganos de gobierno: la junta de coordinación política que ahí voy a renunciar; pero el jueves todavía tengo la última sesión de la Junta y como coordinador del grupo parlamentario y voy a pedir licencia el viernes, que es la fecha que se estableció en el Consejo".

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que renunciará la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y como Coordinador Morena en el senado.

Ricardo Monreal incia mudanza de su oficina en el Senado

A través de redes sociales, Ricardo Monreal comenzó su mudanza en el Senado de la República, a menos de 24 horas de que se emitió la convocatoria de Morena para los candidatos a la Presidencia de la República.

"Es la mudanza normal, no hay que acostumbrarse a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos", expresó el legislador.

Poder decir adiós es crecer. ¡Gracias totales por todo su acompañamiento y buena vibra! pic.twitter.com/3YJCLMmyOW — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 12, 2023

¿Quiénes aspiran a la candidatura de Morena a la presidencia de México?

En Morena, son cuatro aspirantes los que buscan la candidatura a la presidencia de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal.

Tras el Consejo Nacional de Moren, Ricardo Monreal dijo que aceptará las reglas del proceso en el que se espera tener candidato entre el 7 y 8 de septiembre.

"Hacia el 7 u 8 de septiembre ya estaría creo que va a, ser en reunión pública, yo espero dar la sorpresa pero también entiendo que cuando se participa en un proceso de la naturaleza del que ahora tenemos tienes que aceptar las reglas y tienes que aceptar los resultados yo voy a honrar mi palabra".