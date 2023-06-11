Morena da a conocer método de elección de candidato presidencial

La reunión del Consejo Nacional de Morena ya tiene fecha prevista para dar a conocer al candidato presidencial, así como los requisitos para "el juego"; esto, en el marco de la reunión de este domingo 11 de junio. En este encuentro arribaron los seis candidatos, o también llamados “corcholatas”, que buscan participar en las elecciones 2024.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo, dio a conocer los requisitos: “Se definirá por encuesta nacional a un mínimo de cuatro y máximo de 6. Es público y notorio que dejan perfilado en orden alfabético Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum”.

Los seis aspirantes no podrán hacer comentarios que pongan en duda el método de Morena, además de que no podrán estar en comunicación con el área de la encuesta interna.

¿Cómo se elegirá al candidato presidencial de Morena?

Morena elegirá por encuesta a un mínimo de cuatro y un máximo de seis aspirantes para las elecciones presidenciales. Será a través de cinco encuestas la manera en la que se elija al o la candidata presidencial de Morena:

La primera será aplicada por la comisión de encuestas de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propondrá dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Cada aspirante de @PartidoMorenaMx podrá proponer a sus empresas encuestadoras y no pueden usar encuestas que hayan presentado resultados distorsionados.#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/TQ1StrXW6o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Los aspirantes tendrán que manifestar sus compromisos mediante un registro, el cual estará abierto a partir del 12 de junio y hasta el viernes 16 del mismo mes; además de que deberán dejar su cargo.

¿Cuándo se hará la encuesta interna de Morena?

Las encuesta de Morena se realizarán a partir del 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre. Se estableció que el resultado de quien sea electo como candidato será inapelable. Además de que las corcholatas tendrán que enviar sus propuestas de casas encuestadoras, además de firmar el acuerdo máximo el viernes 16 de junio.

Consejo Nacional de Morena define método de elección de candidato presidencial|Twitter @RicardoMonrealA

¿Cuándo harán precampaña las corcholatas?

Harán precampaña del 19 de junio al 27 de agosto, por lo que las corcholatas podrán recorrer la República Mexicana.

¿Cuándo se dará a conocer al candidato presidencial de Morena?

Será el 6 de septiembre del presente año cuando Morena defina a su candidato rumbo a las elecciones 2024.

¿Qué pasará con los aspirantes si no son elegidos como candidato presidencial?

Cabe destacar que una vez que se conozcan los resultados de la encuesta, todos los aspirantes estarán obligados a firmar una carta para no irse del partido político, así como "premios de consolación":



El primero obtendrá la candidatura de presidencia.

El segundo coordinación de la cámara de senadores.

El tercer lugar obtendrá la coordinación de la cámara de diputados.

El cuarto obtendrá un puesto en el gobierno federal, esto es, la titularidad de una secretaria.

Los últimos dos tendrán un lugar plurinominal, pero en su partido político, además será sujeto a votación si el puesto será en San Lázaro o en el Senado.

Al grito de "¡Unidad, unidad!", finalizó la conferencia del Consejo Nacional de Morena.