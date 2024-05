EXCLUSIVA: Sheinbaum aborda el programa de los cien puntos

La candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, se dijo lista para ganar la contienda electoral del próximo 2 de junio. Así lo dieron a conocer en el programa de TV Azteca “A quien corresponda”.

Sheinbaum aseguró que va a gobernar para todos y todas y resaltó que el ganar será darle un fuerte mensaje a un país machista.

Voy a gobernar para todos y para todas, pero el que llegue una mujer a la presidencia no solo es un símbolo, particularmente para nuestro país que no solamente se dijo, un país machista, sino que además las mujeres durante mucho tiempo no hemos sido tomadas en cuenta, entonces evidentemente tiene que haber políticas pues para las mujeres, pero vamos a gobernar para todos, para niños y niñas”, dijo.

Además, agregó que desde ahora tiene un programa de cien puntos con el que gobernara México, al tiempo que destacó los apoyos que le dará a la infancia de México.

Otro tema que le preocupa a Claudia Sheinbaum es la vivienda y es que dice que los jóvenes necesitan vivir más cerca de sus fuentes de trabajo.

“La idea es que el Infonavit pueda usar ese recurso para construir 1 millón de viviendas, pero cerca de los lugares de trabajo y poner a trabajar el recurso del Infonavit para hacerlo con algo muy bonito que es que los jóvenes puedan rentar la vivienda a un costo muy accesible”,

En materia de desarrollo, la prioridad será la construcción de 10 nuevos polos de bienestar en el país para aprovechar la coyuntura del nearshoring y la fuerte relación comercial con Estados unidos y Canadá.

“Me entusiasma mucho este proyecto porque es no solamente pensar en crecimiento económico, inversión, sino desarrollo con bienestar que yo creo que es lo que todos los mexicanos queremos”

Sheinbaum descarta que machismo sea un obstáculo

Sheinbaum descartó que el machismo que antes se vivía en México sea un obstáculo para la llegada de la que será la primera mujer presidenta.

“No podríamos pensar en que una mujer va a ser presidenta si el país fuera machista, es decir, está cambiando México y yo estoy muy entusiasmada, contenta, porque nos va a ir bien, yo creo que México está viviendo un momento muy especial y tenemos que aprovecharlo”

Aseguró que su trayectoria como académica, científica y servidora pública le servirá también para servir mejor a los mexicanos.