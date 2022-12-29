¿Rituales para Año Nuevo 2023? Estos son los más extraños del mundo

La llegada del Año Nuevo 2023 es sinónimo de renovación, espiritualidad, así como un nuevo comienzo, pero no solo en México, sino a lo largo del mundo, existe la creencia de que se debe darle un empujón extra a la fortuna, poniendo en práctica rituales como vestir con calzones de colores, romper platos o hasta dormir en un cementerio.

Cada país e incluso cada familia en el mundo tiene tradiciones diferentes para recibir el Año Nuevo 2023, algunas otras van surgiendo con base a los eventos más significativos que dejaron los últimos 12 meses. Por ejemplo, en Panamá acostumbrar a realizar muñecos denominados “judas” o “de año viejo” para ser destruidos la noche del 31 de enero de 2022.

En esta ocasión, los muñecos de año viejo de Panamá serán ostentados por personajes como Lionel Messi, Bad Bunny o La'eeb: la mascota del Mundial de Qatar 2022. Estas figurillas serán quemadas en la cena de noche vieja, dejando así atrás el reciente año.

Los rituales más extraños de Año Nuevo 2023

Al igual que Panamá, existen diferentes países del mundo en el que los rituales para recibir el Año Nuevo 2023 pueden saltar para algunos otros. Tan solo en México, el vestir con ropa interior de diferentes colores para atraer la fortuna es considerado “extraño”.

Entre los rituales que más han llamado la atención de algunos, se encuentran:

Dormir en un cementerio:

Esta tradición tiene sus orígenes en Chile, de una comunidad llamada Talca, en la que la población recibe el Año Nuevo 2023 en un cementerio para recordar a los familiares y amigos que dejaron este mundo terrenal, algo parecido a Día de Muertos en México.



Golpear las paredes con pan:

En Europa, específicamente en la República de Irlanda, se acostumbra a golpear las paredes con el pan para ahuyentar a las malas vibras y a los malos espíritus. Además, se piensa que al emplear esta actividad habrá abundancia de alimentos y este último no faltará nunca en la mesa.



“Beberse” los deseos:

Al igual que en México, en Rusia se acostumbra realizar una lista con todo lo malo que ocurrió en el año para después quemarla y así dejar atrás todo lo malo, sin embargo, a diferencia de nuestro país, se acostumbra introducirla en la copa de vino para el brindis de fin de año.