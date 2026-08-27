¡Robo contrareloj! Encapuchados roban en cuatro minutos el Museo de Villena en España

España está conmocionada. En la madrugada de este día, un grupo de al menos tres individuos encapuchados ejecutó uno de los robos más audaces y devastadores para el patrimonio histórico europeo: la sustracción del célebre Tesoro de Villena, considerado uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la Edad de Bronce en Europa en el Museo de Villena.

Las autoridades confirmaron que los ladrones actuaron con una precisión alarmante. En apenas cuatro minutos, lograron ingresar al Museo de Villena, romper la vitrina de seguridad que resguardaba las piezas y escapar con un botín de valor incalculable.

Entre los objetos robados se encuentran piezas elaboradas en oro, plata, hierro y ámbar, con aproximadamente 3,000 años de antigüedad y un peso total de 10 kilogramos. Su valor económico se estima en millones, pero su valor histórico y cultural es, simplemente, incalculable.