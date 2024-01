Rodrigo Prieto recibe su cuarta nominación a los Premios Oscar, ¿cómo reaccionó el mexicano?

¡Otro éxito para Rodrigo Prieto! El mexicano recibió su cuarta nominación a los Premios Oscar 2024, en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en la cinta de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, ¿cómo reaccionó y qué dijo al respecto?

A solo unas horas de recibir la gran noticia, Fuerza Informativa Azteca (FIA) logró comunicarse con el mexicano, en primer lugar para felicitarlo por el gran éxito, pero también para conocer su sentir respecto a la nominación de los Premios Oscar 2024.

Rodrigo Prieto: los Premios Oscar son una fiesta y no una competencia

“Más que otra cosa, es una celebración, es una fiesta porque pensar que es una competencia, creo que es equivocado. No puede ser una competencia, algo donde no hay un puntaje, como si fuera un deporte donde si saltas más alto la valla, entonces ganas, no simplemente es lo que opinan otros”, dijo el mexicano al manifestar su emoción por ser considerado a la par de otros colegas.

Me gustaría agradecer a la Rama de Directores de Fotografía de la Academia por este increíble reconocimiento. Agradezco a Martin Scorsese por confiar en mí para ayudarlo a contar esta importante historia. Gracias a Apple Films por su apoyo inquebrantable y a (al pueblo de) Osage (en Estados Unidos), que compartió amablemente su cultura e historia con nosotros. Comparto esta nominación con mi excelente equipo de cámara, iluminación y equipo eléctrico. Rodrigo Prieto

Hasta ahora, el cinematógrafo y director contabiliza cuatro nominaciones al premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywoo por las siguientes películas:



Brokeback Mountain - 2006 Silence - 2017 ‘The Irishman’ - 2020 “Killers of the Flower Moon” -2024

En esta ocasión, Prieto compite por la estatuilla con Hoyte van Hoytema (‘Oppenheimer’), Matthew Libatique (‘Maestro’), Robbie Ryan (‘Poor Things’) y Edward Lachman (‘El Conde’).

Rodrigo Prieto nació el 23 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México y estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). El mexicano también ha colaborado con la dirección de fotografía y de cámaras en videoclips musicales de artistas como Jay-Z, Lana del Rey, Travis Scott e incluso con Taylor Swift, en los videos de los temas “Willow”, Cardigan y “The man”.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2024 y cómo verlos por TV Azteca?

La gala de los Premios Oscar 2024 se celebrará el próximo domingo 10 de marzo de 2024, y como cada año, la entrega número 96 será transmitida por TV Azteca a través de Azteca 7, donde podrás ver lo mejor de tus directores y artistas favoritos en la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos.