Rubén Rocha Moya: Primer funcionario mexicano acusado por Estados Unidos de narcotráfico

Queridos amigos, estamos ante un hecho extraordinario cuyas consecuencias nadie puede predecir el día de hoy. Como les informamos, el gobierno de Estados Unidos acaba de emitir acusaciones por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios mexicanos —actuales y exfuncionarios—.

Todos están siendo imputados en una acusación formal por delitos de narcotráfico y tenencia y tráfico ilícito de armas, presentada por el Departamento de Justicia de la Unión Americana.

Los cargos alegan que todos los acusados colaboraron con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico. Específicamente, se les acusa de haber apoyado durante la elección de Rocha Moya en 2021 mediante actos de intimidación y robo de urnas a cambio de protección.

Principales acusados en la imputación formal

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, a través del Departamento de Justicia estadounidense, con fecha del 29 de abril de 2026, acusan a los siguientes funcionarios de asociación delictuosa para cometer actos de narcotráfico internacional.

Cada acusación será ampliada; también se incluyen los nombres de otras personas consideradas cómplices de los delitos de tráfico de drogas y armas.

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa, 76 años. Acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El castigo por estos delitos en el Distrito Sur de Nueva York puede resultar en cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión .

Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general del estado de Sinaloa, 53 años. Acusado de los mismos delitos: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

También están:

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa , 50 años.

, exsecretario de Administración y , 50 años. Dámaso Castro Saavedra , subprocurador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 54 años.

, subprocurador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 54 años. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 54 años.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 45 años.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la ciudad de Culiacán, 41 años.

Todos ellos están acusados de conspiración para la importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Hay un caso más: Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", exalto mando de la Policía Municipal de Culiacán, 35 años. Él no solo está acusado de conspiración para la importación de estupefacientes y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, sino también de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

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Historial bajo la lupa...



El caso de Rubén Rocha Moya no es nuevo: desde señalamientos de nepotismo hasta presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, su gestión ha estado rodeada de polémica.



Entre violencia creciente, denuncias y acusaciones internacionales, el tema vuelve al… pic.twitter.com/JKddhHLMLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Relación con "Los Chapitos"

Todos estos cargos resultan de la presunta colusión con “Los Chapitos”. La acusación formal alega que Rocha Moya y otros se reunieron con líderes del cártel para comprometer su apoyo a las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Estas actividades, según los cargos, implicaban el tráfico de enormes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.

Delitos relacionados con tráfico ilegal de armas

Los funcionarios son acusados de proteger las operaciones violentas del cártel, ejecutadas por sicarios armados con ametralladoras que, según la acusación, les eran proporcionadas por el gobernador y sus colaboradores.

Revocación de visas

Diversos informes indican que las visas estadounidenses de varios funcionarios —incluido el gobernador Rocha Moya— fueron revocadas a raíz de estas alegaciones.

Operativo en expansión

Lo importante es que este operativo será ampliado. Los cargos forman parte de una iniciativa más amplia de Estados Unidos para desmantelar la red de tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa.

Como siempre, estos alegatos forman parte de un caso penal en curso, y todos los acusados gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.