¿El fuero protege a Rubén Rocha Moya? Acusación por narcotráfico en Nueva York presiona al gobernador de Sinaloa

Una acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a poner en el centro una pregunta clave: ¿hasta dónde protege el fuero a un gobernador en México cuando enfrenta señalamientos de delitos federales como el narcotráfico?

El caso se dio a conocer tras un anuncio de autoridades estadounidenses, donde se informó sobre cargos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; el señalamiento incluye delitos relacionados con tráfico de drogas y uso de cargos públicos para facilitar operaciones criminales.

¿Qué protege realmente el fuero de un gobernador como el de Rubén Rocha Moya?

En México, el fuero no significa impunidad ; es una protección constitucional que impide que ciertos funcionarios sean detenidos o procesados de inmediato , mientras ocupan el cargo.

En el caso de los gobernadores, la Constitución establece que pueden ser responsabilizados por violaciones a leyes federales; sin embargo, existe un paso obligatorio antes de que enfrenten un proceso penal: el desafuero.

En palabras simples: un gobernador sí puede ser investigado, pero no puede ser llevado ante un juez sin que antes se le retire esa protección.

¿Cómo se le quita el fuero a un gobernador?

El procedimiento no depende de una sola autoridad; implica una decisión política y legal que pasa por el Congreso.

Primero, una autoridad debe presentar una acusación formal; después, se analiza si hay elementos suficientes para retirarle el fuero.

Solo cuando se aprueba el desafuero:



Pierde la protección

Puede ser detenido

Enfrenta un proceso penal como cualquier ciudadano

Este mecanismo está previsto en la Constitución para evitar persecuciones políticas, pero también para permitir que la ley actúe cuando hay pruebas.

¿Qué dice la Constitución sobre estos casos?

El artículo 108 establece que existen distintos niveles de responsabilidad para funcionarios públicos; en el caso de gobernadores, pueden ser señalados por delitos federales, pero no pueden ser procesados sin ese paso previo.

Esto significa que, incluso ante acusaciones graves, el proceso no es inmediato; la ley obliga a seguir una ruta institucional antes de cualquier acción penal.

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Historial bajo la lupa...



El caso de Rubén Rocha Moya no es nuevo: desde señalamientos de nepotismo hasta presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, su gestión ha estado rodeada de polémica.



Entre violencia creciente, denuncias y acusaciones internacionales, el tema vuelve al… pic.twitter.com/JKddhHLMLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Acusan a Rubén Rocha Moya y funcionarios por narcotráfico

De acuerdo con autoridades estadounidenses, además del gobernador de Sinaloa, otros funcionarios y exfuncionarios habrían sido señalados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico; los cargos incluyen conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína y otras sustancias, así como delitos con armas.

Entre los señalados se encuentran perfiles políticos, mandos de seguridad y autoridades locales; el caso forma parte de una investigación más amplia sobre la operación de grupos criminales y su posible relación con estructuras de gobierno.



Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefe de la Policía de Investigación)

Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General de Sinaloa)

Enrique Díaz Vega (Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa)

Enrique Inzunza Cázarez (Senador de Morena por Sinaloa)

Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad de Sinaloa)

José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector de la Policía Estatal)

Juan de Dios Gámez Mendívil (Presidente municipal de Culiacán)

Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA)

Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación)

Punto de quiebre en caso Rubén Rocha Moya 🚨



La acusación de EU ya no es rumor: es una imputación penal que señala posibles vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.



El caso abre un escenario clave: ¿actuarán las autoridades en México o escalará la presión… pic.twitter.com/x4CIy1dI5L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

El contexto: presión internacional y narcotráfico

El anuncio se da en un escenario donde Estados Unidos ha intensificado acciones contra el tráfico de drogas; autoridades han señalado que estas redes no podrían operar sin la participación o protección de funcionarios.

Sin embargo, en términos legales dentro de México, cualquier acusación debe pasar por los procedimientos constitucionales; es decir, no basta con un señalamiento internacional para que un gobernador sea detenido.