Rusia colocará armas nucleares cerca de las fronteras de Bielorrusia

Rusia trasladará sus armas nucleares tácticas cerca de las fronteras occidentales de Bielorrusia, dijo el domingo el enviado ruso a Minsk, situándolas en el umbral de la OTAN en una medida que probablemente intensificará aún más el enfrentamiento de Moscú con Occidente.

En una de las señales nucleares más pronunciadas de Rusia desde el comienzo de su invasión de Ucrania hace 13 meses, el presidente Vladimir Putin dijo el 26 de marzo que Rusia estacionará armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Las armas "se trasladarán a la frontera occidental de nuestro estado de unión y aumentarán las posibilidades de garantizar la seguridad", dijo el embajador ruso en Bielorrusia, Borís Gryzlov, a la televisión estatal bielorrusa.

"Esto se hará a pesar del ruido en Europa y Estados Unidos".

Estados Unidos y los demás aliados de Kiev han manifestado su preocupación por la posibilidad de que Rusia envíe armas nucleares tácticas a Bielorrusia, y el presidente Joe Biden dijo que era "preocupante".

Gryzlov no especificó dónde se estacionarán las armas nucleares, pero confirmó que antes del 1 de julio se completará un almacén, como ordenó Putin, y después se trasladará al oeste de Bielorrusia.

Russia will move its tactical nuclear weapons close to the western borders of Belarus, the Russian envoy to Minsk said, placing them at NATO's threshold in a move likely to further escalate Moscow's standoff with the West https://t.co/ycDIH437iP — Reuters (@Reuters) April 3, 2023

Bielorrusia, el aliado leal de Rusia

Los dos vecinos forman parte formalmente de un "estado de unión" y llevan años en conversaciones para integrarse aún más, un proceso que se ha acelerado después de que Minsk permitiera a Moscú utilizar territorio bielorruso para enviar soldados a Ucrania el año pasado.

Bielorrusia limita al norte con Lituania y Letonia y al oeste con Polonia, todos ellos parte del flanco oriental de la OTAN que ha sido reforzado con soldados y equipos militares extra tras la invasión rusa de Ucrania.

El presidente Alexander Lukashenko declaró el viernes que Bielorrusia también permitiría a Rusia colocar allí misiles nucleares intercontinentales si fuera necesario.