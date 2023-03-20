Se prevé que ambos líderes, entre otros temas, aborden sobre las tensiones con occidente, especialmente con Estados Unidos y el conflicto en Ucrania, en el que Pekín parece dispuesto a interceder, ya que también tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones con Kiev. Pero, ¿cuál es el objetivo de la visita a Rusia del presidente de China, Xi Jinping?

Se barajan varias cartas, entre ellas la de un China intermediario para tratar de dar solución a la invasión de Rusia en Ucrania. También la de unir fuerzas Rusia-China en contra de occidente. Lo cierto es que el mundo está expectante ante la reunión de dos potencias.

Presidente de Rusia bajo una orden de detención por crímenes de guerra

Xi Jinping es el primer dirigente nacional que estreche la mano de Putin desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera el viernes una orden de detención en contra de él por la deportación de niños ucranianos a Rusia desde su invasión.

Moscú dijo que la acusación forma parte de una serie de "muestras claramente hostiles" y Beijing afirmó que refleja un doble rasero.

Esta es la primera visita de estado del mandatario de China al exterior desde su reelección para un histórico tercer mandato.

Presidente Xi Jinping llamó a Vladimir Putin su mejor amigo

El presidente Xi Jinping una vez llamó al presidente Putin su "mejor amigo". Los dos tienen mucho en común: ambos son líderes autoritarios y a ambos les gusta la idea de un "mundo multipolar" desprovisto de la dominación estadounidense.

La visita de Estado del presidente chino es una clara señal de apoyo a Rusia, y a su presidente, en un momento en que el Kremlin se encuentra bajo una intensa presión internacional.

La relación de Rusia con China fundamental para resistir presión

"Putin está construyendo su propio bloque. Ya no confía en Occidente, y nunca más lo hará", cree el periodista Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz.

"Por eso, Putin está buscando aliados y tratando de hacer de hacer un frente común con China, así como con India, algunas partes de América Latina y África. Putin está construyendo su mundo antioccidental".

Moscú depende en gran medida de Pekín

En este "mundo antioccidental", Moscú depende en gran medida de Pekín, ahora más que nunca, mientras la guerra continúa en Ucrania.

China ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de Occidente de que planea armar a Rusia, pero afirma que quiere una asociación energética más estrecha después de aumentar las importaciones de carbón, gas y petróleo rusos tras la invasión de Ucrania por parte de Putin. Las sanciones occidentales sobre la energía rusa suponen para Pekín un ahorro de miles de millones de dólares.

Xi llegó a Moscú el lunes por la tarde y tenía previsto mantener conversaciones "informales" con Putin, seguidas de una cena. Las reuniones formales están previstas para el martes.

Cooperación entre China y Rusia

Este es el último desarrollo que sigue a una serie de cooperaciones de larga data entre los dos países.

En junio de 2019, las dos partes acordaron elevar sus relaciones a una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era.

El año pasado, el volumen comercial entre los dos países experimentó un sólido crecimiento del 29,3 por ciento para alcanzar un récord de 190.200 millones de dólares estadounidenses.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la visita de Estado de Xi a Rusia será un viaje de amistad, cooperación y paz.

A su llegada, Xi dijo que confía en que la visita producirá resultados fructíferos e inyectará un nuevo impulso al crecimiento sólido y constante de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia para una nueva era.