Rusia condena en ausencia a 14 años de prisión a un mexicano acusado de combatir con Ucrania

Un ciudadano mexicano está involucrado en la guerra entre Rusia y Ucrania, al grado de ser buscado por la justicia rusa. El Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk que es el territorio controlado por las fuerzas rusas, dictó una sentencia en ausencia de 14 años de prisión contra Ramos Arreguín Gilberto, un joven mexicano nacido en 1997, tras hallarlo culpable del delito de mercenarismo en territorio ucraniano.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades judiciales de la región, la condena se basó en el artículo 359, parte 3, del Código Penal de la Federación Rusa. Además del tiempo en prisión, que deberá ser purgado en una colonia penal de régimen estricto en caso de ser capturado, el tribunal ordenó la confiscación a favor del Estado de una suma de dinero que asciende a 3,882,160 rublos (equivalentes a cerca de 44,000 dólares), monto que presuntamente recibió el imputado como compensación material por sus actividades en el frente.

El conflicto entre #Rusia y #Ucrania se encamina de forma alarmante hacia su quinto año sin una ruta de salida clara.



A pesar de las promesas diplomáticas de Kiev y Moscú, las ofensivas continúan destruyendo infraestructura estratégica, como la refinería de Moscú, que quedó… pic.twitter.com/MlmJ5iIUux — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

¿Qué hacía en Ucrania?

Los expedientes del caso señalan que el ciudadano mexicano llegó a Ucrania en marzo de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión de Rusia. Las investigaciones ministeriales señalan que el joven se integró de manera voluntaria a las filas del batallón Carpathian Sich, una unidad de voluntarios catalogada como organización terrorista y prohibida en el territorio de la Federación Rusa.

La fiscalía argumentó que en este agrupamiento militar el joven recibió adiestramiento táctico especial, así como el armamento y uniforme necesarios para participar activamente en operaciones de combate contra el personal militar de la autoproclamada república y las Fuerzas Armadas de Rusia en el frente de batalla, permaneciendo en servicio activo reportado hasta el 24 de marzo de 2026.

Como el juicio se llevó a cabo bajo la modalidad de proceso en ausencia, el acusado no tuvo representación presencial durante las audiencias en Donetsk donde fue la lectura de los cargos y la condena de la pena máxima solicitada para este tipo de delitos financieros y de combate.

Hasta el momento, ninguna de las oficinas diplomáticas de los países han respondido al estatus o localización actual del ciudadano sentenciado fuera del territorio en disputa.

