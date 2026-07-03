Ataque masivo en Ucrania deja 30 muertos y destruye almacén de la Cruz Roja; es el peor impacto del año
Un ataque masivo en Kiev, Ucrania, dejó 30 muertos, un almacén de ayuda humanitaria destruido y 130 edificios dañados; conoce cómo fue la ofensiva de Rusia.
La madrugada del jueves 02 de julio, Rusia lanzó una ofensiva a Ucrania a través de un bombardeo masivo con misiles y cientos de drones, el cual impactó a Kiev y cuyo ataque dejó un saldo de al menos 30 personas muertas y cerca de 100 heridos. Asimismo, dañó la infraestructura civil, afectando severamente múltiples zonas residenciales y destruyendo alrededor de 130 edificios de la ciudad.
La región de #Donetsk desangra a diario: los KAB, drones y artillería ruzos ayer asesinaron a 4 civiles🕯y dejaron heridos a 13.— Anfisa Motora (@AnfisaMotora) July 3, 2026
A pesar de riesgo mortal, los rescatistas🇺🇦 siguen su labor. Ayer del #Donbas fueron evacuados 451 civiles, entre ellos 111 niños. #Ucrania #Ukraine pic.twitter.com/afFi7qOcrm
Lo más grave de este incidente el golpe a la ayuda humanitaria recolectada, pues el ataque logró alcanzar un almacén estratégico alquilado por la Cruz Roja de Ucrania, quedando reducido a escombros y provocando la pérdida de 320 mil artículos destinados a respuestas de emergencia como mantas y kits de higiene.
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