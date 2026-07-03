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Ataque masivo en Ucrania deja 30 muertos y destruye almacén de la Cruz Roja; es el peor impacto del año

Un ataque masivo en Kiev, Ucrania, dejó 30 muertos, un almacén de ayuda humanitaria destruido y 130 edificios dañados; conoce cómo fue la ofensiva de Rusia.

Ataque Ucrania
Un bombardeo masivo perpetrado por Rusia con misiles y cientos de drones impactó a Kiev la madrugada del jueves 02 de julio.|Reuters

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La madrugada del jueves 02 de julio, Rusia lanzó una ofensiva a Ucrania a través de un bombardeo masivo con misiles y cientos de drones, el cual impactó a Kiev y cuyo ataque dejó un saldo de al menos 30 personas muertas y cerca de 100 heridos. Asimismo, dañó la infraestructura civil, afectando severamente múltiples zonas residenciales y destruyendo alrededor de 130 edificios de la ciudad.

Lo más grave de este incidente el golpe a la ayuda humanitaria recolectada, pues el ataque logró alcanzar un almacén estratégico alquilado por la Cruz Roja de Ucrania, quedando reducido a escombros y provocando la pérdida de 320 mil artículos destinados a respuestas de emergencia como mantas y kits de higiene.

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