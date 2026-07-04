Ataque de Rusia a Ucrania: Muere niño de 2 años y hay 27 heridos

Otro brutal ataque de Rusia desató las alarmas en Ucrania durante la madrugada de este viernes 3 de julio, pues de acuerdo a información oficial confirmada por las autoridades, hay víctimas mortales que lamentar y decenas de heridos.

Y es que mientras todos dormían en Sumy, una ciudad que se ubica al noreste de Ucrania con cerca de 250 mil habitantes, las fuerzas armadas rusas perpetuaron una ofensiva aérea contra civiles.

Ataque de Rusia a Ucrania deja 4 muertos y 27 heridos

A través de su cuenta de X, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, reveló todos los detalles del ataque aéreo que las fuerzas armadas rusas perpetuaron en su país, en la ciudad de Sumy.

En sus propias palabras, Rusia utilizó “bombas aéreas guiadas contra civiles en el centro de la ciudad”, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño de apenas dos años.

Además, “otras 27 personas resultaron heridas, entre ellas seis niños. Muchos sufrieron heridas graves”.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian airstrike are ongoing in Sumy. The Russians used guided aerial bombs against ordinary people in the city center. There may still be people trapped under the rubble of an apartment building. Tragically, as of now, four people have… pic.twitter.com/wfXFV9tK9l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2026

Rusia atacó más ciudades de Ucrania

Sumy no fue la única de las ciudades de Ucrania que se vieron bajo el fuego de las fuerzas armadas rusas, pues a lo largo del día, se desplegaron distintos operativos de ataque en puntos clave del país.

En Zaporiyia, una ofensiva con drones causó la muerte de dos personas y dejaron a seis más heridas. La estrategia bélica se repitió en Járkov y comunidades de Dnipro y Donetsk. Hasta el momento se desconocen las consecuencias materiales y victimas de estos dos últimos ataques.

Ucrania pide ayuda internacional para frenar a Rusia

En el mismo comunicado, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski insistió en la intervención de naciones aliadas para frenar de una vez por todas los ataques de Rusia en el territorio que gobierna.

“Es fundamental que nuestros socios presionen a Rusia para que este terror llegue a su fin. Sin duda, a quienes Rusia escuchará son a Estados Unidos, otros países del G7 y del G20, y Europa”, se lee en su cuenta de X.

