Autoridades de Ucrania han reconocido que Rusia ya controla "la mayor parte" de la ciudad de Severodonetsk. Se trata de un punto clave en la batalla por el Donbas, que Moscú presenta desde hace semanas como su principal objetivo en la guerra de Ucrania. Aumentan tensiones entre Rusia y Estados Unidos por invasión a Ucrania.

Todos los días mueren entre 60 y 100 soldados ucranianos

Zelenski reconoce que Ucrania pierde entre 60 y 100 soldados por día

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reconocido que la situación en su país, especialmente en el Donbás, es "muy difícil" y que mueren "entre 60 y 100 soldados en acción por día y otras 500 personas resultan heridas".

Cerca de tres millones de personas huidas de la guerra en Ucrania han solicitado formalmente a algún país de la Unión Europea protección temporal para poder residir y trabajar legalmente en suelo comunitario mientras dure la guerra, según los últimos datos ofrecidos por la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Estados Unidos y Alemania enviarán más armas a Ucrania

Estados Unidos ha anunciado que enviará a Ucrania nuevos misiles de última generación, aunque con un alcance limitado para evitar que se utilicen para ataques en territorio ruso.

Moscú considera que Washington está "echando gasolina al fuego" al incrementar la ayuda militar a Ucrania y ha advertido este miércoles de que la decisión de Estados Unidos de suministrar municiones y sistemas avanzados de cohetes a Ucrania es extremadamente negativo y aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo.

Alemania suministrará a Ucrania el sistema de defensa tierra-aire de alcance medio IRIS-T, ha confirmado el canciller Olaf Scholz, tras las súplicas de Kiev y de los partidos de la oposición alemana para aumentar las entregas de armas pesadas al país.

En un nuevo efecto dominó de la guerra de Ucrania, Dinamarca vota este miércoles en referéndum su entrada en la política de defensa de la Unión Europea, tras tres décadas de excepción. El sí es el gran favorito entre los 4.3 millones de votantes convocados a las urnas, con más del 65% de intención de voto en el último sondeo publicado el domingo.

El papa Francisco pide no utilizar el uso del trigo como "arma de guerra".

El Papa ha pedido el fin del bloqueo a las exportaciones de cereales de Ucrania, y ha defendido el "derecho universal a la alimentación" y rechazado el uso del trigo como "arma de guerra".

"El bloqueo de las exportaciones de cereales de Ucrania, de los que depende la vida de millones de personas, especialmente en los países más pobres, es muy preocupante", ha dicho Francisco, de 85 años, al final de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en Roma.

Rusia está tomando medidas para "minimizar" el impacto de un embargo sobre el petróleo ruso impuesto por la Unión Europea para castigar la guerra en Ucrania, ha dicho el miércoles el Kremlin, que también se enfrenta a una caída de sus exportaciones de gas.

Caen exportaciones rusas de gas

Las exportaciones rusas de gas cayeron un 27.6% entre enero y mayo de 2022 en comparación con el mismo período de 2021, ha anunciado este miércoles el gigante ruso Gazprom, en el contexto del enfrentamiento ruso-europeo desde la guerra en Ucrania.

Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, valoraron altamente el nivel de cooperación entre sus países en el formato OPEP, informa hoy la diplomacia rusa en un comunicado.

En la reunión que han mantenido este martes en Riad, Lavrov y su homólogo saudí han destacado el "efecto estabilizador que ejerce en el mercado mundial de hidrocarburos la estrecha coordinación entre Rusia y Arabia Saudí en este importante ámbito estratégico", subraya la nota de prensa.

