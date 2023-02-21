El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció hoy la suspensión del cumplimiento por parte de su país del Nuevo START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. "Nadie debe hacerse ilusiones de que puede violarse la paridad estratégica mundial". Rusia acusa a Occidente de iniciar la guerra en Ucrania.

Así lo ha anunciado el líder ruso en el discurso del Estado de la Nación pronunciado en la Duma, las Cámaras del Parlamento ruso. El tradicional discurso que se celebra anualmente en diciembre fue pospuesto este año para hacerlo coincidir con el primer aniversario de la invasión de Ucrania.

El pacto, firmado en 2011 y renovado por cinco años en 2021 para limitar el número de cabezas nucleares de largo alcance que pueden desplegar y el uso de misiles capaces de transportar armas atómicas.

El acuerdo limita los arsenales de los dos países a un máximo de 1,550 ojivas desplegadas en cada lado, una reducción de casi el 30% en comparación con el límite anterior, establecido en 2002. También limita el número de lanzadores y bombarderos pesados a un máximo de 800, volumen aún suficiente como para destruir la vida humana en la Tierra.

Putin culpa a Occidente de la guerra en Ucrania

Putin ha dedicado parte de su discurso a culpar a Occidente de la guerra de Ucrania. "Ellos empezaron la guerra y nosotros usamos la fuerza para pararla", ha afirmado el mandatario ruso.

"Occidente lucha contra nosotros bélica, económica y propagandísticamente", ha dicho Putin. "No han conseguido nada".

Además, dijo que el bloque sabe que "es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla", por lo que lanza "agresivos ataques informativos" contra Rusia "tergiversando hechos históricos", atacando la cultura, la religión y los valores rusos.

Si Ucrania recibe más armas, deberán fortificarse las fronteras rusas

El líder ruso ha afirmado que en la medida en que Ucrania reciba más armas, más deberán fortificarse las fronteras rusas. "Quieren acabar con nosotros y convertir un conflicto local en uno global".

El presidente ha asegurado que hubo negociaciones entre Kiev y Occidente pero acabó con una cruel mentira al atacar el Donbás.

El líder ruso ha afirmado que durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de la semana pasada, una reunión internacional de alto nivel, se lanzaron muchas acusaciones contra Rusia para desviar la atención de las acciones occidentales.

Occidente ha intentado arrebatar a Rusia sus "tierras históricas, lo que ahora se llama Ucrania"

Putin acusa a Occidente de "abrir el camino" para que los nazis tomaran el poder en la década de 1930, y afirma que desde el siglo 19, Occidente ha intentado arrebatar a Rusia sus "tierras históricas, lo que ahora se llama Ucrania".

Rusia continuará paso a paso con la invasión a Ucrania

Vladimir Putin, dijo que continuará paso a paso con la invasión. "Para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se decidió realizar una operación militar especial.

El mandatario ruso añade que Occidente financió la revolución de 2014 en Ucrania que derrocó a un Gobierno prorruso. Según él, esto "dio lugar a la rusofobia, al nacionalismo extremo".

Respecto a las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia, Putin ha asegurado que repercute, negativamente en los países que las imponen: "Suben los precios, cierran las fábricas y les hechan la culpa a los rusos". La economía de Rusia, asegura, ha sobrevivido a los riesgos. "Decían que nuestra economía se va a hundir pero ha sobrevivido", ha abundado.

Ayuda a los damnificados de la guerra

Anunció ayuda a los damnificados de la guerra a través de un fondo estatal. Similar a la estructura de los veteranos de la segunda guerra mundial así como la concesión de vacaciones de 14 días a los voluntarios en el frente bélico.

