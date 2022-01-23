Papa Francisco pide paz ante posible invasión de Rusia a Ucrania

La mañana de este domingo, el Papa Francisco pidió una ‘Oración por la Paz’ por los conflictos entre Rusia y Ucrania, esto durante la bendición dominical en la Plaza de San Pedro.

Cabe señalar que además de lo anterior, el Papa hizo un llamado para desactivar la crisis a través del diálogo y agregó que los políticos deben servir a la fraternidad humana y no intereses particulares.

De igual forma, el máximo líder de la Iglesia Católica externó su preocupación de que el conflicto peligre la seguridad de toda Europa, por lo que invitó a la población a unirse el 26 de enero a una oración por la paz.

"Sigo con preocupación las crecientes tensiones que amenazan con asestar un nuevo golpe a la paz en Ucrania y ponen en entredicho la seguridad del continente europeo, con repercusiones aún más vastas. Hago un llamamiento sincero a todas las personas de buena voluntad para que recen a Dios Todopoderoso para que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas", dijo el Papa Francisco.

Las declaraciones del Líder Católico suceden en el marco de la reunión entre Rusia y Estados Unidos, para negociar la paz con Ucrania.

Estados Unidos y Rusia comienzan diálogo sobre Ucrania

Este viernes, Antony Bliken, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, y Sergey Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunieron para discutir la situación con Ucrania, pues el país norteamericano declaró que en caso de una invasión rusa, responderán.

En esta, Estados Unidos trató de convencer a Rusia de reducir la tensión en la frontera, donde dicho país tiene 127 mil soldados listos para invadir a su vecino, algo que Lavrov negó.

Asimismo, el representante de Rusia aseguró que no está en planes invadir Ucrania, y que Moscú no muestra señales de amenazas.

Debido a que la reunión no rindió frutos, se espera que esta se retome el próximo mes para seguir negociando las exigencias de Rusia, pero por el momento, las dos partes dicen estar abiertas al diálogo.

