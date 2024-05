Once aspirantes hombres en Michoacán cambian género a mujer en su registro para una candidatura

Once aspirantes hombres cambiaron su identidad de género a mujer en su registro para una candidatura, esto de acuerdo con el reporte de las autoridades del Instituto Electoral de Michoacán.

De acuerdo con estas, dichos perfiles en un primer momento se registraron como hombres, sin embargo, tras varios requerimientos comunicados por el Instituto Electoral de Michoacán, ajustaron su autoadscripción reconociéndose como mujeres. Para la ciudadanía, estas acciones las consideran injustas, ya que mencionan que representa la falta de autenticidad en los aspirantes.

“Es falta de autenticidad, o sea, cuando una persona no hace las cosas derechas, tan simple como eso, si no lo hacen derecho desde un principio pues menos lo van hacer cuando estén ya de, ahora sí que como jefes”, expresó el ciudadano Germán Rodríguez Gaona.

“Porque se están registrando como hombres y luego ya cuando están registrados se registran como mujeres yo creo que no se hace justo, más que nada para la población, se me hace como una burla yo creo incluso”, comentó el ciudadano Miguel Ángel Ortiz; “mala porque pues para qué, si no tienen bien definida su situación, más bien es para sacarle provecho a algo ¿no?”, dijo el señor Pedro Castro.

¿De dónde son los aspirantes que cambiaron su registro?

De estos once aspirantes, ocho comprenden a presidencias municipales y tres a regidurías. Siendo los municipios de Huetamo, Peribán, Tumbiscatío, Huaniqueo, Tanhuato, Huiramba y Huandacareo, donde se suscitaron estos casos de autoadscripción de identidad de género.

A decir de las autoridades electorales, los aspirantes utilizan las acciones afirmativas y la paridad de género, para integrarse a los puestos de elección popular.

“Este tipo de acciones afirmativas sean fuente de personas que digamos que con mucha habilidad tratan de colarse por los vericuetos jurídicos, creo que no es válido esto, creo que es algo que se tiene que ver con todo cuidado”, dijo David Alejandro Delgado, vocal del Instituto Electoral de Michoacán.