Rusia y EU aseguran estar abiertos al diálogo sobre Ucrania

Estados Unidos (EU) y Rusia se mostraron abiertos a seguir con el diálogo sobre la situación en Ucrania tras las conversaciones en Ginebra. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, aseguró que espera una respuesta por escrito de la Casa Blanca la próxima semana.

Por su parte, Antony Blinken, secretario de Estado de EU, aseguró que el diálogo con el ministro Lavrov fue "franco y sustancial".

"Sobre la base de las conversaciones que hemos mantenido durante la semana pasada y hoy aquí en Ginebra, creo que hay motivos y medios para abordar algunas de las preocupaciones mutuas que tenemos sobre la seguridad", dijo Blinken.

El secretario estadounidense agregó que ahora Rusia debe decidir si arreglar el conflicto sobre Ucrania mediante la diplomacia o elegir atacar al país exsoviético, lo que “traería graves consecuencias”.

U.S. Secretary of State Antony Blinken said after talks with Russia's foreign minister on Friday that Moscow would face a ‘swift, severe’ response if it invades Ukraine https://t.co/jXHMglAobE pic.twitter.com/Nju93ZiF7a — Reuters (@Reuters) January 21, 2022

"Puede elegir el camino de la diplomacia que puede conducir a la paz y la seguridad, o el camino que sólo conducirá al conflicto, a graves consecuencias y a la condena internacional", dijo Blinken.

El diplomático de EU añadió que esperaba compartir con Rusia "nuestras preocupaciones e ideas con más detalle y por escrito la próxima semana" y dijo que él y Lavrov acordaron “seguir discutiendo después"

Rusia exige garantías de seguridad a EU

Sergei Lavrov indicó que el diálogo solo irá por buen camino cuando EU responda por escrito a sus peticiones de seguridad, lo que espera que ocurra la próxima semana.

"No puedo decirles si vamos por el buen camino o por el camino equivocado. Lo entenderemos cuando recibamos la respuesta estadounidense por escrito a todos los puntos de nuestra propuesta", dijo Lavrov.

Rusia y EU planean una nueva reunión programada para el próximo mes, donde discutirán las exigencias de Moscú en materia de seguridad, dijo una fuente de la delegación rusa a un medio local.

El conflicto diplomático inicio cuando Rusia desplegó sus tropas en la frontera con Ucrania, por lo que estados occidentales temen que Moscú esté planeando un ataque armado.

Sin embargo, Putin negó que estén preparando una intervensión en Ucrania, pero dice que podría emprender una acción militar si no se cumple una lista de exigencias, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania como miembro.