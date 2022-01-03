Biden dice a Ucrania que EU “responderá con decisión” si Rusia invade

El presidente estadounidense Joe Biden, le dijo al presidente de ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que Estados Unidos (EU) y sus aliados "responderán de manera decisiva" si Rusia invade más a Ucrania.

El presidente Biden habló este domingo por teléfono con el mandatario de Ucrania tras haber advertido la semana pasada a su homólogo ruso Vladimir Putin que tomará medidas si invade el país.

A través de un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki informó acerca de la llamada telefónica entre los dos líderes de EU y Ucrania, donde Biden expresó su apoyo a los esfuerzos diplomáticos, incluidas las conversaciones entre funcionarios rusos y estadounidenses previstas el 9 y 10 de enero en Ginebra.

"El presidente Biden dejó en claro que EU, sus aliados y socios responderán de manera decisiva si Rusia llega a invadir Ucrania", dijo Psaki en el comunicado.

Los presidentes de EU y Ucrania hablaron solo unos días después de que Biden solicitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, aliviar una crisis militar incesante en la frontera con su vecino y antes de que los funcionarios rusos y estadounidenses se reúnan en persona en Ginebra a finales de este mes.

Biden tells Ukraine that U.S. will 'respond decisively' if Russia further invades https://t.co/mDTSlSc4Sg pic.twitter.com/P2EG0ROgKS — Reuters (@Reuters) January 2, 2022

Biden reafirmó compromiso de EU con la soberanía de Ucrania

El presidente estadounidense Joe Biden también “reafirmó el compromiso de EU con la soberanía e integridad territorial de Ucrania", agregó Psaki.

En su llamada con Zelensky, Biden también hizo hincapié en el compromiso de EU "con el principio de nada sobre ti sin ti", en una aparente referencia a la necesidad de incluir a Ucrania en las negociaciones sobre su propio futuro.

Luego de la plática con Biden, el mandatario ucraniano, Zelensky publicó en sus redes sociales que apreciaba el "apoyo inquebrantable" de EU y que la llamada "prueba la naturaleza especial" de la relación de los dos países.

A principios de esta semana, Biden habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siendo la segunda conversación telefónica de los dos líderes en tres semanas a medida que aumentan las tensiones sobre Ucrania.

Al hablar sobre la llamada con Putin el viernes, Biden dijo: "No voy a negociar aquí en público, pero dejamos en claro que no puede, enfatizaré, que no puede invadir Ucrania".

